Apple офіційно розкрила дату своєї осінньої презентації. Захід, на якому очікується анонс головних продуктів компанії, відбудеться дуже скоро. Запрошення для преси з інтригуючим слоганом "Awe dropping" уже розіслані.

Коли Apple випустить iPhone 17?

Згідно з оголошенням, яке опублікував на своїй сторінці в X генеральний директор Тім Кук, презентація відбудеться 9 вересня, у вівторок. Головною зіркою заходу, який пройде в Театрі Стіва Джобса, безперечно, стане нова лінійка смартфонів iPhone 17. Цього року очікується значне оновлення модельного ряду. Замість версії Plus компанія може представити абсолютно нову модель – iPhone 17 Air. Згідно з чутками, цей пристрій стане одним із найтонших на ринку, маючи товщину всього близько 5,6 міліметра, пише 24 Канал.

Базовий iPhone 17 також отримає помітні покращення. Його дисплей, за чутками, збільшиться на пів сантиметра, але головна новина в тому, що екран нарешті може отримати частоту оновлення 120 герців , які вже багато років є у найдешевших Android-смартфонах, але які повністю ігнорувала Apple у базовій моделі.

Усі моделі нової лінійки, ймовірно, оснастять оновленою фронтальною камерою на 24 мегапікселі.

Моделі iPhone 17 Pro та Pro Max отримають ще більше ексклюзивних функцій. Серед них – новий процесор A19 Pro, збільшений обсяг оперативної пам'яті до 12 гігабайтів, а також вдосконалена система охолодження.

Екрани Pro-версій можуть отримати спеціальне антивідблискове та стійке до подряпин покриття.

Основну камеру також очікує серйозне оновлення: телеоб'єктив може отримати сенсор на 48 мегапікселів, що значно покращить якість знімків зі збільшенням.

Окрім смартфонів, Apple, ймовірно, представить нове покоління своїх годинників: Apple Watch Series 11, оновлений Apple Watch SE та третю версію захищеного Apple Watch Ultra. Модель Ultra 3 може отримати більший екран та підтримку швидшої зарядки.

Також висока ймовірність анонсу навушників AirPods Pro 3, які не оновлювалися вже три роки. Очікується, що вони матимуть компактніший дизайн, новий чип для кращого шумозаглушення та сенсорне керування.

Як дивитися?

Презентація транслюватиметься наживо на офіційному сайті Apple, у додатку Apple TV та на YouTube-каналі компанії, тож шанувальники бренду з усього світу зможуть стежити за анонсами в реальному часі. Традиційний початок усіх презентацій компанії – 20:00 за київським часом.

