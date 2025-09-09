Сегодня, 9 сентября, Apple провела свою традиционную осеннюю презентацию под названием "Awe dropping". Компания представила новую линейку смартфонов iPhone 17, которая включает четыре модели, а также обновленные умные часы Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 и наушники AirPods Pro 3.

Мы внимательно следили за презентацией, и теперь 24 Канал есть чем поделиться с ценителями техники Apple.

Что нового предложила Apple в линейке iPhone 17?

Главной звездой презентации стала линейка iPhone 17. Флагманские модели iPhone 17 Pro и Pro Max получили алюминиевый корпус вместо титанового для лучшего охлаждения, новый процессор A19 Pro и рекордно длительное время работы – до 36 часов воспроизведения видео. Камера получила 8-линзовый объектив, 40-кратный цифровой зум и профессиональные видеорежимы, такие как ProRes RAW и Genlock.



Впервые представлен самый тонкий смартфон Apple – iPhone 17 Air / Фото Apple

Также Apple полностью отказалась от слота для SIM-карт в пользу eSIM. Новая модель iPhone 17 Air теперь использует титан, а базовая версия iPhone 17 остается в алюминии. Цены стартуют от 799 долларов за iPhone 17, 999 долларов за iPhone 17 Air, 1099 долларов за iPhone 17 Pro и 1199 долларов за iPhone 17 Pro Max.



Линейка iPhone 17 получила серьезные обновления / Фото Apple

Немного деталей:

iPhone 17 : Базовая модель получила 6,3-дюймовый экран с технологиями ProMotion и Always-on, которые ранее были эксклюзивом для Pro-версий. Смартфон оснащен чипом A19 и впервые за много лет обновленной фронтальной камерой под названием Centerstage.

: Базовая модель получила 6,3-дюймовый экран с технологиями ProMotion и Always-on, которые ранее были эксклюзивом для Pro-версий. Смартфон оснащен чипом A19 и впервые за много лет обновленной фронтальной камерой под названием Centerstage. iPhone 17 Air: Это новая сверхтонкая модель толщиной всего 5,55 мм. Она имеет 6,6-дюймовый дисплей, чип A19 Pro с уменьшенным количеством ядер графического процессора и 12 ГБ оперативной памяти. Ради тонкого дизайна пришлось пойти на компромисс – смартфон имеет только одну основную камеру на задней панели. Также в этой модели дебютировал первый 5G-модем собственной разработки Apple.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max: Флагманские модели получили новый дизайн, где титановый корпус заменили на алюминиевый, а привычный выступ камеры – на широкую панель. Оба смартфона работают на полноценном чипе A19 Pro, имеют 12 ГБ оперативной памяти и обновленный 48-мегапиксельный телефотообъектив. Теперь все три задние камеры имеют разрешение 48 МП. Дисплей стал более устойчивым к царапинам и получил антибликовое покрытие. Версия Pro Max традиционно имеет большую батарею.

Какую еще технику показала Apple?

Кроме смартфонов, Apple представила и другие устройства. Например обновление получила вся линейка часов Apple Watch.



Ценители Apple Watch получили гаджеты версии Series 11, SE и Ultra 3 / Фото Apple

Apple Watch Series 11 получили более быстрый чип и поддержку 5G, сохранив старый дизайн. Теперь часы могут предупреждать о гипертонии, имеет улучшенный анализ сна Sleep Score, вдвое устойчивее к царапинам стекло и работает до 24 часов. Цена – от 399 долларов.

получили более быстрый чип и поддержку 5G, сохранив старый дизайн. Теперь часы могут предупреждать о гипертонии, имеет улучшенный анализ сна Sleep Score, вдвое устойчивее к царапинам стекло и работает до 24 часов. Цена – от 399 долларов. Apple Watch Ultra 3 получил существенное обновление: немного больше дисплей благодаря тонким рамкам, спутниковая связь, новый чип S11 и поддержку 5G. Часы получили улучшенный дисплей, усовершенствованную спутниковую связь и поддержку 5G, сохранив цену от 799 долларов.

получил существенное обновление: немного больше дисплей благодаря тонким рамкам, спутниковая связь, новый чип S11 и поддержку 5G. Часы получили улучшенный дисплей, усовершенствованную спутниковую связь и поддержку 5G, сохранив цену от 799 долларов. Бюджетный Apple Watch SE 3 впервые с 2022 года обновились – они получили новый дизайн, большие экраны и более быстрый процессор. Часы впервые получили функцию Always On Display, процессор S10, управление жестами и вдвое более быструю зарядку. Цена – от 249 долларов.

AirPods Pro 3



Наушники AirPods Pro 3 получили широкие возможности / Фото Apple

Также были представлены долгожданные наушники AirPods Pro 3 с чипом H3 для лучшего шумоподавления, датчиком сердечного ритма и меньшим зарядным кейсом.

Новое поколение наушников получило ряд ключевых аппаратных и программных улучшений, что делает их значительным шагом вперед по сравнению с предыдущей моделью.

Улучшенный звук и шумоподавление : Apple внедрила новую акустическую архитектуру, которая обеспечивает лучшие басы и широкую звуковую сцену. Звук автоматически адаптируется к форме ушной раковины пользователя благодаря технологии, обученной на десятках тысяч сканов ушей. Производительность активного шумоподавления (ANC) выросла вдвое, в частности благодаря новым пенопластовым амбушюрам, которых в комплекте теперь 5 размеров.

: Apple внедрила новую акустическую архитектуру, которая обеспечивает лучшие басы и широкую звуковую сцену. Звук автоматически адаптируется к форме ушной раковины пользователя благодаря технологии, обученной на десятках тысяч сканов ушей. Производительность активного шумоподавления (ANC) выросла вдвое, в частности благодаря новым пенопластовым амбушюрам, которых в комплекте теперь 5 размеров. Функции здоровья и фитнеса : AirPods Pro 3 получили встроенный датчик сердечного ритма, который позволяет отслеживать пульс во время тренировок. Данные синхронизируются с приложением "Фитнес", где можно просматривать статистику для 50 различных типов тренировок. Также доступна функция виртуального тренера (коучинга).

: AirPods Pro 3 получили встроенный датчик сердечного ритма, который позволяет отслеживать пульс во время тренировок. Данные синхронизируются с приложением "Фитнес", где можно просматривать статистику для 50 различных типов тренировок. Также доступна функция виртуального тренера (коучинга). Apple Intelligence и живой перевод : Улучшенный режим прозрачности теперь звучит более естественно и интегрирован с новой функцией живого перевода на базе Apple Intelligence. Во время разговора наушники уменьшают громкость окружения, чтобы пользователь четко слышал перевод. Если оба собеседника используют AirPods Pro 3, перевод происходит практически в реальном времени.

: Улучшенный режим прозрачности теперь звучит более естественно и интегрирован с новой функцией живого перевода на базе Apple Intelligence. Во время разговора наушники уменьшают громкость окружения, чтобы пользователь четко слышал перевод. Если оба собеседника используют AirPods Pro 3, перевод происходит практически в реальном времени. Дизайн и автономность : Наушники стали меньше по размеру для лучшей фиксации в ушах и получили защиту от пота и воды по стандарту IP57. Время автономной работы увеличилось с 6 до 8 часов с включенным ANC. Для пользователей слуховых аппаратов этот показатель составляет до 10 часов.

: Наушники стали меньше по размеру для лучшей фиксации в ушах и получили защиту от пота и воды по стандарту IP57. Время автономной работы увеличилось с 6 до 8 часов с включенным ANC. Для пользователей слуховых аппаратов этот показатель составляет до 10 часов. Аппаратная часть: Хотя на презентации об этом не упоминалось, ожидается, что в основе наушников лежит новый чип H3, который обеспечивает высокую производительность и поддерживает все новые программные функции.

Цена на AirPods Pro 3 осталась без изменений – 249 долларов. Предварительные заказы открываются сегодня, а в продажу наушники поступят 19 сентября.