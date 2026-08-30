5 совершенно ненужных приложений для Android, которые мы до сих пор почему-то скачиваем

Современные смартфоны давно превратились в мощные карманные компьютеры с множеством встроенных функций, ради которых раньше приходилось скачивать отдельные приложения. Однако миллионы пользователей Android по-прежнему по привычке устанавливают приложения, которые фактически уже не нужны и дублируют имеющиеся возможности.

Почему мы продолжаем устанавливать ненужные программы

Многие владельцы гаджетов действуют по привычке, устанавливая проверенное годами программное обеспечение на каждое новое устройство. Другие просто не догадываются, что разработчики Google уже добавили эти инструменты в официальную прошивку и сторонние утилиты больше не нужны. Со временем операционная система Android прошла огромный путь развития и научилась самостоятельно выполнять задачи, которые раньше требовали обязательной установки сторонних программ, пишет 24 Канал.

Сканирование документов и распознавание текста больше не требуют сторонних решений

Раньше для оцифровки бумажных отчетов или договоров приходилось искать специальные сканеры в Google Play. Сегодня, если ваше устройство работает на базе Android 14 или более новой версии, такая необходимость полностью отпала.

Встроенная камера умеет распознавать документы автоматически. Достаточно положить документ на ровную поверхность, открыть стандартную камеру и направить ее на лист – система сама предложит сохранить или отредактировать полученный файл. На смартфонах OnePlus эту опцию спрятали в разделе дополнительных настроек под названием "Doc Scanner".

Похожая ситуация и с технологией оптического распознавания символов (OCR). Если нужно скопировать текст с баннера или листовки, владельцам Samsung достаточно навести камеру на объект, нажать кнопку с буквой "T" и скопировать или перевести нужные слова. Владельцам Google Pixel или OnePlus нужно сделать снимок, открыть его и нажать кнопку встроенного сервиса Google Lens. Это полностью заменяет громоздкие сторонние утилиты.

Считывание QR-кодов

Долгое время разработчики Android игнорировали потребность во встроенном сканере QR-кодов. Пользователи были вынуждены скачивать сторонние приложения, которые часто раздражали большим количеством рекламы. Однако с выходом Android 13 разработчики добавили эту функцию непосредственно в систему.

Теперь отсканировать код можно с помощью обычной камеры или через специальную быструю кнопку в панели настроек смартфона. Достаточно лишь навести объектив, и на экране появится ссылка, которую можно скопировать или открыть одним касанием.

Умное управление буфером обмена

Сохранение нескольких скопированных фрагментов текста раньше вызывало много трудностей, ведь система позволяла вставить только последний скопированный элемент. Специальные менеджеры буфера обмена помогали решить эту проблему, но сегодня они нужны разве что пользователям со специфическими профессиональными требованиями. Популярные клавиатуры, такие как Gboard от Google или клавиатура от Samsung, имеют отличные встроенные менеджеры.

Например, Gboard сохраняет всю историю копирования за последний час. Пользователю нужно лишь активировать эту функцию в настройках клавиатуры в разделе "Clipboard", а также перетащить соответствующую кнопку на панель быстрого доступа вверху. В смартфонах Samsung эта опция работает по умолчанию и так же позволяет закреплять важные элементы на длительное время.

Забота о зрении

Утилиты для фильтрации синего света, которые делают цвета экрана теплее в вечернее время, также ушли в прошлое. Google, Samsung и OnePlus встроили собственные режимы защиты глаз непосредственно в раздел настроек дисплея. В зависимости от производителя функция называется Night Light, Eye Comfort Shield или Eye Comfort. Владельцу устройства доступны настройки интенсивности желтого оттенка и даже установка автоматического расписания работы.

Борьба со спамом

Аналогично отпадает необходимость и в сторонних детекторах номеров. Современные стандартные телефонные приложения имеют собственную систему защиты от нежелательных звонков. Включить блокировку спама можно непосредственно в настройках вызовов. Кроме того, в некоторых странах мобильные операторы предлагают идентификацию на уровне сети, например государственная система CNAP в Индии, которая показывает официальное имя абонента даже без подключения к интернету.

Каких функций до сих пор не хватает в Android

Несмотря на постоянные обновления, пользователи до сих пор вынуждены искать сторонние приложения для конвертации валют или пересчета единиц измерения, ведь универсальный поиск системы не умеет делать это автоматически. Разработчики Samsung предлагают фирменный инструмент Finder, однако он также имеет ограниченный функционал в этих вопросах. Еще одной проблемой остается блокировка доступа к отдельным приложениям с помощью пароля, что разработчики планируют наконец добавить в будущем обновлении Android 17 QPR2 в конце этого года.