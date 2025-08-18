Августовское обновление безопасности KB5063878 для Windows 11 24H2 вызывает серьезные сбои в работе накопителей. По сообщениям японских специалистов, во время интенсивной записи больших объемов данных некоторые SSD и HDD перестают определяться системой, что создает риск повреждения файлов и выхода диска из строя.

Проблема связана с последним пакетом обновлений безопасности KB5063878, который Microsoft выпустила в рамках ежемесячного "Вторника патчей". Японский энтузиаст и сборщик ПК Такахиро Мацумото сообщил, что после установки апдейта возникают критические ошибки при работе с накопителями, информирует 24 Канал.

Что не так с обновлением?

Сбой проявляется при условии длительной записи данных объемом около 50 ГБ и более, особенно когда нагрузка на контроллер диска превышает 60%. В таких ситуациях некоторые NVMe-накопители и жесткие диски просто становятся недоступными для операционной системы, а их SMART-данные перестают считываться.

Это создает высокую вероятность повреждения файлов. Особенно уязвимыми оказались SSD на контроллерах Phison, в частности модели без собственной оперативной памяти (DRAM-less).

Для воспроизведения ошибки тестировщик копировал на диск большие объемы данных: сначала папку с игрой Cyberpunk 2077 (92,16 ГБ), а затем архив с видеофайлами (62,42 ГБ), который распаковывал на тот же накопитель.

По результатам тестов он классифицировал два уровня сбоев:

временная недоступность диска, исправляемая перезагрузкой,

полная неработоспособность, когда накопитель невозможно восстановить.

Хотя пока инциденты преимущественно зафиксированы в Японии, техническая природа ошибки указывает на потенциальную глобальную проблему. Предполагают, что причиной может быть утечка памяти в кэше Windows – похожая проблема якобы уже была исправлена Microsoft в октябре 2024 года.

Сама компания пока не предоставила официальных комментариев относительно сбоев, вызванных обновлением KB5063878.

Что делать, если вы столкнулись с проблемой?

Сейчас единственным надежным способом устранить сбой является удаление проблемного обновления KB5063878. Поскольку Microsoft еще не выпустила официального исправления, этот шаг поможет вернуть стабильную работу накопителей.

Чтобы удалить обновление, выполните следующие действия:

Откройте меню "Параметры" (Settings). Перейдите в раздел "Центр обновления Windows" (Windows Update). Откройте "Историю обновлений" (Update history). Прокрутите вниз и нажмите "Удалить обновления" (Uninstall updates). В списке установленных патчей найдите обновление с кодом KB5063878 и нажмите "Удалить".

После этого рекомендуется временно приостановить автоматические обновления системы, чтобы Windows не попыталась установить этот патч повторно, пока Microsoft не выпустит исправление.

А тем временем Microsoft объявила о прекращении поддержки ранней версии Windows 11. Версию 23H2 перестанут поддерживать 11 ноября 2025 года, а пользователям рекомендуют обновиться до более новой версии для получения обновлений безопасности.