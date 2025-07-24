Программа Phone Link уже давно является одним из самых популярных решений для синхронизации Android-смартфонов с компьютерами Windows для обмена файлами, сообщениями и уведомлениями. В то же время она могла бы иметь больше функций и Microsoft решила это исправить, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Android Authority.

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Одна из главных будущих функций – это возможность удаленной блокировки компьютера с Windows прямо со смартфона. Эта функция доступна только при условии активации опции "Удаленное управление ПК" в настройках мобильных устройств на Windows.

В приложении появится специальная кнопка "Заблокировать компьютер", которая позволит мгновенно защитить ваш ПК, если вы отошли от него, но оставили смартфон под рукой (это точно пригодится тем, кто забывает блокировать ПК и постоянно получает на орехи от работодателя).



Кнопка блокировки ПК / Фото пользователя Legofan

Еще одна важная новинка – доступ к буферу обмена компьютера со смартфона. Эта функция, которую уже заметили инсайдеры в бета-версиях программы, позволяет просматривать содержимое буфера обмена ПК, включая историю скопированных элементов, а не только последней записью.

Сейчас эта опция работает только в одном направлении – со смартфона можно получить доступ к данным с ПК, но не наоборот. Для полноценной двусторонней синхронизации Microsoft рекомендует использовать функцию "Синхронизация между устройствами" в клавиатуре SwiftKey или настройки "Копирование и вставка между устройствами" в самом приложении Phone Link.



Новые функции, которые появятся в приложении Phone Link / Фото пользователя Legofan

Стоит отметить, что не все функции становятся доступными сразу после первой синхронизации устройств. Например, использование смартфона как вебкамеры требует ручной активации соответствующей опции в настройках Windows, чтобы устройство появилось в проводнике. Однако Microsoft постоянно расширяет возможности приложения, делая его все более интересным решением для пользователей.

Когда новые функции Phone Link станут доступными?

Сейчас новые функции тестируются участниками программы предварительной оценки на компьютерах с Windows 11. Точная дата их появления в стабильной версии приложения пока неизвестна, но ожидается, что обновление выйдет в ближайшее время.

Эти изменения могут стать важным шагом для тех, кто ищет удобный способ интеграции своих Android-устройств с ПК, ведь они экономят время и повышают безопасность работы. Кроме того, на этой платформе не много альтернативных вариантов, которые бы работали надежно и безопасно.