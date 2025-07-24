Програма Phone Link уже давно є одним із найпопулярніших рішень для синхронізації Android-смартфонів із комп'ютерами Windows для обміну файлами, повідомленнями та сповіщеннями. Водночас вона могла б мати більше функцій і Microsoft вирішила це виправити, розповідає 24 Канал з посиланням на Android Authority.

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Одна з головних майбутніх функцій – це можливість віддаленого блокування комп'ютера з Windows прямо зі смартфона. Ця функція доступна лише за умови активації опції "Віддалене управління ПК" у налаштуваннях мобільних пристроїв на Windows.

У застосунку з'явиться спеціальна кнопка "Заблокувати комп'ютер", яка дозволить миттєво захистити ваш ПК, якщо ви відійшли від нього, але залишили смартфон під рукою (це точно стане в пригоді тим, хто забуває блокувати ПК і постійно отримує на горіхи від роботодавця).



Кнопка блокування ПК / Фото користувача Legofan

Ще одна важлива новинка – доступ до буфера обміну комп'ютера зі смартфона. Ця функція, яку вже помітили інсайдери в бета-версіях програми, дозволяє переглядати вміст буфера обміну ПК, включно з історією скопійованих елементів, а не лише останнім записом.

Наразі ця опція працює лише в одному напрямку – зі смартфона можна отримати доступ до даних із ПК, але не навпаки. Для повноцінної двосторонньої синхронізації Microsoft рекомендує використовувати функцію "Синхронізація між пристроями" у клавіатурі SwiftKey або налаштування "Копіювання та вставка між пристроями" у самому застосунку Phone Link.



Нові функції, які з'являться в застосунку Phone Link / Фото користувача Legofan

Варто зазначити, що не всі функції стають доступними одразу після першої синхронізації пристроїв. Наприклад, використання смартфона як вебкамери вимагає ручної активації відповідної опції в налаштуваннях Windows, щоб пристрій з'явився у провіднику. Проте Microsoft постійно розширює можливості програми, роблячи його дедалі цікавішим рішенням для користувачів.

Коли нові функції Phone Link стануть доступними?

Наразі нові функції тестуються учасниками програми попередньої оцінки на комп'ютерах із Windows 11. Точна дата їхнього появи у стабільній версії застосунку поки невідома, але очікується, що оновлення вийде найближчим часом.

Ці зміни можуть стати важливим кроком для тих, хто шукає зручний спосіб інтеграції своїх Android-пристроїв із ПК, адже вони економлять час і підвищують безпеку роботи. Крім того, на цій платформі не багато альтернативних варіантів, які б працювали надійно та безпечно.