Согласно официальному сообщению Microsoft, после 11 ноября 2025 года операционные системы Windows 11 Home и Pro версии 23H2, которая вышла в октябре 2023 года, перестанут получать обновления, информирует 24 Канал.

Если пользователи обратятся в службу поддержки после этой даты, им порекомендуют обновить устройство до последней доступной версии Windows 11. Стоит отметить, что для корпоративных и образовательных версий (Enterprise и Education) поддержка продлится значительно дольше – до 10 ноября 2026 года.

Компания также напомнила, что поддержка предыдущей версии, Windows 11 22H2, заканчивается 14 октября 2025 года. Рекомендуемым шагом для пользователей является переход на Windows 11 24H2, также известную как Windows 11 2024 Update.

Это обновление стало доступным для корпоративных клиентов в мае 2024 года, а для широкой общественности – в октябре 2024 года.

Какие новые требования для установки Windows 11?

Перед обновлением до 24H2 стоит учесть возможные проблемы. Microsoft ввела ограничения для систем с несовместимым программным обеспечением и драйверами. Обновление может быть заблокировано, если на компьютере используются драйверы с технологией обфускации кода SenseShield, определенные встроенные камеры, аудиодрайверы Intel Smart Sound Technology (SST), а также программы для настройки обоев или улучшения звука Dirac.

На фоне этих изменений Windows 11 продолжает укреплять свои позиции на рынке. По данным Statcounter, по состоянию на лето 2025 года Windows 11 установлена на более 53% компьютеров с ОС от Microsoft, тогда как доля Windows 10 составляет 42%. Среди геймеров, по данным Steam за июль 2025 года, разрыв еще больше: 59,9% пользователей предпочитают Windows 11, и лишь 35,1% остаются на Windows 10.

Напомним, что поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года, после чего пользователи не будут получать обновления безопасности и техническую поддержку от Microsoft. В то же время пользователи Windows 10 могут бесплатно продлить поддержку на еще один год.