Згідно з офіційним повідомленням Microsoft, після 11 листопада 2025 року операційні системи Windows 11 Home та Pro версії 23H2, яка вийшла у жовтні 2023 року, перестануть отримувати оновлення, інформує 24 Канал.

Якщо користувачі звернуться до служби підтримки після цієї дати, їм порекомендують оновити пристрій до останньої доступної версії Windows 11. Варто зазначити, що для корпоративних та освітніх версій (Enterprise та Education) підтримка триватиме значно довше – до 10 листопада 2026 року.

Компанія також нагадала, що підтримка попередньої версії, Windows 11 22H2, закінчується 14 жовтня 2025 року. Рекомендованим кроком для користувачів є перехід на Windows 11 24H2, також відому як Windows 11 2024 Update.

Це оновлення стало доступним для корпоративних клієнтів у травні 2024 року, а для широкого загалу – у жовтні 2024 року.

Які нові вимоги для встановлення Windows 11?

Перед оновленням до 24H2 варто врахувати можливі проблеми. Microsoft запровадила обмеження для систем із несумісним програмним забезпеченням та драйверами. Оновлення може бути заблоковане, якщо на комп'ютері використовуються драйвери з технологією обфускації коду SenseShield, певні вбудовані камери, аудіодрайвери Intel Smart Sound Technology (SST), а також програми для налаштування шпалер чи покращення звуку Dirac.

На тлі цих змін Windows 11 продовжує зміцнювати свої позиції на ринку. За даними Statcounter, станом на літо 2025 року Windows 11 встановлена на понад 53% комп'ютерів з ОС від Microsoft, тоді як частка Windows 10 становить 42%. Серед геймерів, за даними Steam за липень 2025 року, розрив ще більший: 59,9% користувачів віддають перевагу Windows 11, і лише 35,1% залишаються на Windows 10.

Нагадаємо, що підтримка Windows 10 завершиться 14 жовтня 2025 року, після чого користувачі не отримуватимуть оновлення безпеки та технічну підтримку від Microsoft. Водночас користувачі Windows 10 можуть безкоштовно продовжити підтримку на ще один рік.