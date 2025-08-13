Команда инженеров представила амбициозный проект гигантского космического корабля, предназначенного для транспортировки тысяч людей к ближайшей к нам звездной системе Альфа Центавра. Концепция, получившая название "Хризалида" (Chrysalis), предлагает детальный план для будущей межзвездной колонизации и выживания человечества за пределами Земли.

Как устроен корабль Chrysalis?

Весьма смелый проект "Хризалида", который недавно получил главную награду на конкурсе Project Hyperion Design Competition, является концепцией огромного космического корабля длиной почти 58 километров. Его главная цель – стать домом для 2400 пассажиров во время многолетнего путешествия сквозь космос, пишет 24 Канал.

Chrysalis является так называемым "кораблем поколений", поскольку путешествие продлится настолько долго, что на борту сменится несколько поколений людей. Чтобы обеспечить комфортные условия, похожие на земные, "Хризалида" должна постоянно вращаться вокруг своей оси, создавая искусственную гравитацию.

Внутренняя структура корабля напоминает луковицу и состоит из нескольких автономных слоев:

Внутренний слой отведен под производство пищи. Здесь планируют разместить фермы с растениями и скотом, а также воссоздать различные экосистемы, в частности тропические и тундровые, для поддержания биоразнообразия.

Второй слой предназначен для общественных пространств.

Третий слой содержит жилые модули, напечатанные на 3D-принтере.

Внешняя оболочка служит складом для оборудования, техники и других ресурсов.

Изюминкой проекта является "Космический купол" (Cosmos Dome) высотой 130 метров и диаметром 360 метров. Это единственное место, где жители смогут наблюдать за космосом в состоянии невесомости. Купол также обеспечивает теплоизоляцию и защиту от космического излучения.

Поскольку это корабль поколений, проект предусматривает контроль за рождаемостью. Жителям в возрасте от 28 до 31 года будет предоставлено трехлетнее "окно" для размножения с лимитом в два ребенка на человека. Это позволит поддерживать стабильную популяцию на уровне не менее, чем 1500 человек, в течение трех поколений. Управление социальной системой и передачу знаний между поколениями планируют доверить искусственному интеллекту.

Эти слайды демонстрируют внутреннюю конструкцию корабля / Фото Giacomo Infelise, Veronica Magli, Guido Sbrogio', Nevenka Martinello и Federica Chiara Serpe

Несмотря на детальную разработку, "Хризалида" пока остается в плоскости научной фантастики. Для ее создания нужны технологии, которых человечество еще не имеет – прежде всего, практические термоядерные реакторы для питания корабля и методы строительства таких масштабных конструкций в невесомости. Кроме того, нужны новые материалы для корпуса и купола, чтобы блокировать вредное космическое излучение. Наконец, непонятно, возможно ли вообще построить механизм, который сможет заставить столь большую конструкцию вращаться.