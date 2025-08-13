Команда інженерів представила амбітний проєкт гігантського космічного корабля, призначеного для транспортування тисяч людей до найближчої до нас зоряної системи – Альфа Центавра. Концепція, що отримала назву "Хризаліда" (Chrysalis), пропонує детальний план для майбутньої міжзоряної колонізації та виживання людства поза межами Землі.

Як влаштований корабель Chrysalis?

Вельми сміливий проєкт "Хризаліда", який нещодавно здобув головну нагороду на конкурсі Project Hyperion Design Competition, є концепцією величезного космічного корабля завдовжки майже 58 кілометрів. Його головна мета – стати домом для 2400 пасажирів під час багаторічної подорожі крізь космос, пише 24 Канал.

Дивіться також Новий керівник NASA вніс радикальні зміни в правила для майбутніх космічних станцій

Chrysalis є так званим "кораблем поколінь", оскільки подорож триватиме настільки довго, що на борту зміниться кілька поколінь людей. Щоб забезпечити комфортні умови, схожі на земні, "Хризаліда" має постійно обертатися навколо своєї осі, створюючи штучну гравітацію.

Внутрішня структура корабля нагадує цибулину й складається з кількох автономних шарів:

Внутрішній шар відведено під виробництво їжі. Тут планують розмістити ферми з рослинами та худобою, а також відтворити різноманітні екосистеми, зокрема тропічні та тундрові, для підтримки біорізноманіття.

Другий шар призначений для громадських просторів.

Третій шар містить житлові модулі, надруковані на 3D-принтері.

Зовнішня оболонка слугує складом для обладнання, техніки та інших ресурсів.

Родзинкою проєкту є "Космічний купол" (Cosmos Dome) висотою 130 метрів і діаметром 360 метрів. Це єдине місце, де мешканці зможуть спостерігати за космосом у стані невагомості. Купол також забезпечує теплоізоляцію та захист від космічного випромінювання.

Оскільки це корабель поколінь, проєкт передбачає контроль за народжуваністю. Мешканцям віком від 28 до 31 року буде надано трирічне "вікно" для розмноження з лімітом у дві дитини на людину. Це дозволить підтримувати стабільну популяцію на рівні не менше, ніж 1500 осіб, протягом трьох поколінь. Управління соціальною системою та передачу знань між поколіннями планують довірити штучному інтелекту.

Ці слайди демонструють внутрішню конструкцію корабля / Фото Giacomo Infelise, Veronica Magli, Guido Sbrogio', Nevenka Martinello та Federica Chiara Serpe

Попри детальну розробку, "Хризаліда" поки що лишається в площині наукової фантастики. Для її створення потрібні технології, яких людство ще не має – насамперед, практичні термоядерні реактори для живлення корабля та методи будівництва таких масштабних конструкцій у невагомості. Крім того, потрібні нові матеріали для корпусу та купола, щоб блокувати шкідливе космічне випромінювання. Нарешті, незрозуміло, чи можливо взагалі побудувати механізм, який зможе змусити настільки велику конструкцію обертатися.