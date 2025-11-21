Что мы знаем о планете Тейя, с которой Земля столкнулась миллиарды лет назад

Около 4,5 миллиарда лет назад произошло событие, которое навсегда изменило историю нашей планеты: колоссальное столкновение молодой Земли с другим массивным объектом. Этот катаклизм не только изменил орбиту и состав нашего мира, но и привел к появлению его вечного компаньона, Луны.

Долгое время астрономы спорили о том, откуда прибыл этот "архитектор" нашей системы. Теперь, благодаря сверхточному анализу пород, завесу тайны над местом рождения загадочного тела приоткрыто.

Что узнали о доисторической катастрофе и рождении Луны?

Самое значительное событие в геологической истории нашей планеты связано с гипотетической протопланетой Тейейей. Считается, что именно ее столкновение с Землей выбросило в космос огромное количество обломков, из которых впоследствии сформировалась Луна. Однако, поскольку сама Тейя была полностью уничтожена во время удара, прямых доказательств ее существования не осталось. Ученым приходится искать ее следы в химическом составе "потомков" этой катастрофы – современной Земли и ее спутника.

Группа исследователей из Института Макса Планка и Чикагского университета провела глубокий анализ, чтобы восстановить "рецепт", из которого состояла Тейя, и определить ее происхождение. Ключом к разгадке стали изотопы – варианты одного и того же химического элемента, отличающиеся лишь весом атомного ядра.

В ранней Солнечной системе распределение этих элементов не было равномерным: их соотношение на окраинах системы отличалось от того, что наблюдалось вблизи Солнца. Поэтому изотопный состав любого космического тела фактически является его паспортом, содержащим информацию о месте рождения, говорится в исследовании на страницах журнала Science.

Как проходило исследование?

Ученые сосредоточили внимание на соотношении изотопов железа, достигнув беспрецедентной точности измерений. Для этого они исследовали 15 образцов земных пород и шесть образцов лунного грунта, доставленных астронавтами миссий "Аполлон". Результаты подтвердили предыдущие данные, полученные при изучении титана, хрома и кальция: в химическом смысле Земля и Луна почти не отличаются.

Это поразительное сходство, на первый взгляд, усложняет задачу, ведь не позволяет легко выделить материал, принесенный Тейей, от того, что уже было в составе молодой Земли. Однако исследователи применили метод, который можно сравнить с "реверс-инжинирингом" планет. Они смоделировали различные сценарии формирования небесных тел, учитывая процессы, происходившие в недрах ранней Земли еще до столкновения.

Известно, что во время формирования земного ядра туда опустились тяжелые элементы, такие как железо и молибден, оставив мантию обедненной на эти вещества. Поэтому железо, которое мы находим в мантии сегодня, вероятнее всего, попало туда позже – например, вместе с материалом Тейи.

Смотрите также Какой была бы наша Солнечная система, если бы в ней была еще одна планета класса Суперземля

Так где же родилась Тейя?

Используя метеориты как эталонные образцы для сравнения строительного материала из разных уголков Солнечной системы, ученые отсеяли невозможные сценарии.

По словам Тимо Хоппа, ведущего автора исследования, наиболее убедительным является вывод, что Тейя и Земля были соседями.

Расчеты указывают на то, что Тейя сформировалась во внутренней части Солнечной системы, вероятно, даже ближе к Солнцу, чем наша планета.

Это опровергает более ранние теории о том, что она была гостьей из далеких и холодных окраин нашей звездной системы.