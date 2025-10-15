Samsung объявила дату презентации своего нового XR-шлема под кодовым названием Project Moohan. Устройство на базе Android XR покажут 21 октября, а желающие уже могут зарезервировать его бесплатно.

Samsung официально подтвердила, что 21 октября в 22:00 по восточному времени США (11:00 следующего дня по корейскому) проведет онлайн-мероприятие Worlds Wide Open, где покажет свой новый XR-шлем, созданный в рамках проекта Project Moohan. Гарнитура будет работать на платформе Android XR, которую разрабатывает Google. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Samsung.

Что известно о новом XR-шлеме Samsung?

Пока об устройстве известно немного. Вероятно, он получит процессор Snapdragon XR2 от Qualcomm, а также станет конкурентом Apple Vision Pro. Ранее Samsung уже демонстрировала Moohan под стеклом на саммите Qualcomm Snapdragon и даже использовала его на Google I/O, но без подробностей о технических характеристиках.

Несмотря на ограниченную информацию, компания уже открыла предварительное бронирование. Такой шаг свидетельствует, что устройство может поступить в продажу уже этой осенью, вероятно до праздничного сезона.

По цене, то Moohan, похоже, будет премиальным продуктом. Samsung вряд ли предлагала бы бонус для модели среднего класса на уровне Meta Quest 3. Это означает, что новая гарнитура может быть дороже, но и функциональнее.

Как сообщает TechRadar, проект также запустит Android XR – новую платформу Google для разработки XR-приложений, которая сочетает технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). Последняя позволяет с помощью камер интегрировать цифровые объекты в реальное пространство пользователя.

Пока не известно, представит ли Samsung собственные умные очки вместе со шлемом, но аналитики не исключают, что во время мероприятия компания покажет первые наработки в этом направлении.

Презентация Worlds Wide Open состоится в формате записанного онлайн-мероприятия на YouTube-канале Samsung. Журналисты ожидают, что после официального анонса гарнитура появится в продаже в ближайшие недели.

