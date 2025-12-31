Как узнать уровень износа батареи на Android-смартфоне за несколько секунд

Аккумулятор - одна из деталей смартфона, которая изнашивается быстрее всего. Со временем телефон начинает быстрее разряжаться, а замена батареи возможна только в сервисном центре. Поэтому полезно знать, как проверить реальное состояние аккумулятора на Android.

Со временем емкость аккумулятора уменьшается, даже если смартфон работает без сбоев. На Android есть несколько способов проверить, в каком состоянии батарея и насколько она износилась. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cellphone Club.

Какие способы показывают реальный износ батареи?

Один из самых простых вариантов - использование скрытого сервисного меню. Для этого нужно открыть приложение "Телефон" и ввести специальную комбинацию ##4636##. После этого откроется меню с технической информацией, где можно увидеть основные параметры аккумулятора, в частности его состояние и текущую емкость.

На смартфонах Samsung используется другой код - *#0228#. Он также открывает служебное меню с данными о батарее, включая уровень заряда и напряжение.

Как пишет издание Radio Trek, еще один удобный вариант - сторонние приложения из Play Market. Самые популярные среди них - AccuBattery и Battery Guru. Они анализируют процесс зарядки и разрядки, показывают реальную емкость аккумулятора и процент износа. Для точных результатов программам требуется определенное время работы - обычно несколько полных циклов зарядки.

Регулярная проверка состояния батареи помогает вовремя заметить ее деградацию и понять, когда смартфону может понадобиться замена аккумулятора.