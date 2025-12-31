Як дізнатися рівень зносу батареї на Android-смартфоні за кілька секунд

Акумулятор — одна з деталей смартфона, яка зношується найшвидше. З часом телефон починає швидше розряджатися, а заміна батареї можлива лише в сервісному центрі. Тому корисно знати, як перевірити реальний стан акумулятора на Android.

З часом ємність акумулятора зменшується, навіть якщо смартфон працює без збоїв. На Android є кілька способів перевірити, у якому стані батарея та наскільки вона зносилася. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Cellphone Club.

Які способи показують реальний знос батареї?

Один із найпростіших варіантів — використання прихованого сервісного меню. Для цього потрібно відкрити додаток "Телефон" і ввести спеціальну комбінацію ##4636##. Після цього відкриється меню з технічною інформацією, де можна побачити основні параметри акумулятора, зокрема його стан і поточну ємність.

На смартфонах Samsung використовується інший код — *#0228#. Він також відкриває службове меню з даними про батарею, включно з рівнем заряду та напругою.

Як пише видання Radio Trek, ще один зручний варіант — сторонні застосунки з Play Market. Найпопулярніші серед них — AccuBattery та Battery Guru. Вони аналізують процес заряджання і розряджання, показують реальну ємність акумулятора та відсоток зносу. Для точніших результатів програмам потрібен певний час роботи — зазвичай кілька повних циклів зарядки.

Регулярна перевірка стану батареї допомагає вчасно помітити її деградацію та зрозуміти, коли смартфону може знадобитися заміна акумулятора.