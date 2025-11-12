Орбитальный аппарат зафиксировал на Марсе "штрих-код" от пылевых лавин

Европейский орбитальный аппарат сфотографировал на Марсе странные следы, похожие на штрих-код. Новое исследование показало, что это последствия пылевых лавин. Хотя конкретно этот случай был вызван падением метеороида, ученые выяснили, что в основном эти полосы появляются из-за сезонных изменений на планете и играют важную роль в ее климате.

Накануне Рождества 2023 года космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) сделал снимок, на котором видны темные полосы на склонах потухшего вулкана Apollinaris Mons у марсианского экватора, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Смотрите также Человечество возвращается на Венеру: что известно о 4 космических миссиях к жаркому двойнику Земли

Эти следы, напоминающие штрих-код, являются результатом пылевых лавин. Ширина отдельных полос достигает от нескольких до сотен метров, информирует ESA. Лавину, зафиксированную на снимке, вызвал удар метеороида, который встряхнул поверхность и заставил мелкую пыль скатиться вниз.

Почему на Марсе появляются темные полосы и как они влияют на климат?

Новое исследование под руководством Валентина Бикеля из Бернского университета в Швейцарии, опубликовано в Nature Communicaton показало, что падение метеороидов является редкой причиной таких явлений. Ученые пришли к выводу, что менее чем одна из тысячи пылевых лавин образуется после ударов из космоса. Преимущественно их вызывают сезонные изменения ветра и пылевой активности.

Для этого вывода исследователи проанализировали более 2 миллиона полос на 90 тысячах орбитальных снимков Марса, сделанных между 2006 и 2024 годами, преимущественно с камеры аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) от NASA. Используя усовершенствованный алгоритм глубокого обучения, ученые смогли определить, где и когда образовывались полосы.

Анализ показал, что большинство полос появляется во время наиболее пыльных сезонов на Марсе, особенно летом и осенью в южном полушарии, когда скорость ветра достаточна для перемещения частиц размером с песчинки. По оценкам, эти полосы ежегодно перемещают около четверти всей пыли, обменивающейся между поверхностью и атмосферой планеты.

Это примерно столько же, сколько поднимают две глобальные пылевые бури, что делает лавины важным фактором в климатической системе Марса.

Наиболее благоприятные условия для образования полос возникают на рассвете и закате солнца. Поскольку орбитальные аппараты редко фотографируют планету в это время из-за слабого освещения, увидеть этот процесс в реальном времени еще не удалось.

Исследование также определило пять глобальных "горячих точек" для пылевых лавин: Amazonis, ареол горы Olympus, Tharsis, Arabia и Elysium. Это регионы, где сочетаются крутые склоны, рыхлая пыль и достаточно сильные ветры.