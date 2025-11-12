После десятилетий затишья ведущие космические агентства мира снова обращают взоры на Венеру. NASA, ESA и ISRO готовят четыре амбициозные миссии, чтобы исследовать ее токсичную атмосферу, скрытую геологию и выяснить, почему планета, так похожа на Землю, превратилась в раскаленный ад. Редакция 24 Канала собрала самую интересную информацию об этих миссиях, чтобы вы знали, чего ждать от будущих открытий.

Почему исследование Венеры снова стало приоритетом?

Венера, которую часто называют "злым близнецом" Земли из-за сходства в размере и составе, является одной из самых больших загадок Солнечной системы. Несмотря на эти параллели, ее эволюция пошла совсем другим путем, превратив ее в мир с чрезвычайно плотной атмосферой, сокрушительным давлением и поверхностной температурой, способной плавить свинец.

Чтобы понять причины такого разительного отличия, космические агентства готовят комплексные исследования, которые должны ответить на ключевые вопросы о прошлом и настоящем планеты.

Какие миссии подготовили в NASA?

Американское космическое агентство планирует отправить к Венере сразу две миссии с разными задачами.

DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging). Запуск этой миссии запланирован на 2030-е годы. Ее главный элемент – спускаемый зонд, который погрузится в плотную атмосферу планеты.



Аппарат DAVINCI спустится на Венеру и будет исследовать планету / Фото NASA

Во время спуска аппарат будет измерять состав благородных газов и других химических соединений, что поможет определить, существовали ли на Венере когда-то океаны. Кроме того, DAVINCI сделает первые детальные фотографии поверхности с высоким разрешением, в частности древних геологических образований, которые не исследовались с 1980-х годов.

VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy). Эта орбитальная миссия, старт которой ожидается не ранее 2031 года, будет работать параллельно с DAVINCI. VERITAS будет использовать мощный радар для создания трехмерной карты поверхности Венеры с беспрецедентной точностью.



VERITAS будет исследовать планету с орбиты / Фото NASA

Основные цели – выяснить, продолжается ли на планете вулканическая и тектоническая активность, и сравнить ее геологические процессы с земными. Это будет первая орбитальная миссия NASA к Венере с 1990-х годов.

Что задумали Европейцы?

Европейское космическое агентство (ESA) официально утвердило EnVision в качестве своей следующей флагманской миссии к Венере. Запуск на ракете-носителе Ariane 6 запланирован на 2031 год.

EnVision – это комплексный орбитальный аппарат, предназначен для изучения планеты от ее ядра до верхних слоев атмосферы. С помощью набора современных инструментов он будет анализировать химический состав атмосферы, структуру поверхности и подповерхностные слои. Миссия имеет целью дать ответы на вопросы о геологической активности планеты и эволюцию ее климата.



EnVision – одна из главных миссий к Венере / Фото ESA

Какой будет первая индийская миссия на Венеру?

Индийская организация космических исследований (ISRO) также присоединяется к "венерианской гонке" со своей первой миссией Shukrayaan-1. Изначально запуск планировался на 2024 год, но был перенесен и теперь ожидается в марте 2028 года.



Шукраян-1 также будет исследовать Венеру с орбиты / Фото ISRO

Этот орбитальный аппарат сосредоточится на изучении динамики облаков, теплового излучения поверхности и взаимодействия плотной атмосферы Венеры с солнечным ветром. Shukrayaan-1 станет важной вехой для индийской космической программы и расширит международное сотрудничество в изучении планет.

Эти четыре миссии вместе представляют глобальные усилия, направленные на исследование и разгадку тайн Венеры, планеты, которая уже давно интригует ученых своими экстремальными условиями и подобным Земле происхождением.

От химии атмосферы и вулканической активности до тектонической структуры и состава поверхности, исследователи надеются выяснить, почему Венера стала такой непригодной для жизни, и были ли когда-то на ней условия, пригодные для жизни. Эти исследования также могут пролить свет на судьбу планет, похожих на Землю, в других частях Вселенной.

Возобновленный интерес к Венере доказывает, что она остается важным космическим объектом. Ученые надеются, что она дополнит наше понимание эволюции планет, изменения климата и пригодности для жизни за пределами Земли, предлагая важные подсказки для будущих исследований и сравнительной планетологии.