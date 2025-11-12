Після десятиліть затишшя провідні космічні агенції світу знову звертають погляди на Венеру. NASA, ESA та ISRO готують чотири амбітні місії, щоб дослідити її токсичну атмосферу, приховану геологію та з'ясувати, чому планета, так схожа на Землю, перетворилася на розпечене пекло. Редакція 24 Каналу зібрала найцікавішу інформацію про ці місії, аби ви знали, чого чекати від майбутніх відкриттів.

Чому дослідження Венери знову стало пріоритетом?

Венера, яку часто називають "злим близнюком" Землі через схожість у розмірі та складі, є однією з найбільших загадок Сонячної системи. Попри ці паралелі, її еволюція пішла зовсім іншим шляхом, перетворивши її на світ із надзвичайно щільною атмосферою, нищівним тиском і поверхневою температурою, здатною плавити свинець.

Щоб зрозуміти причини такої разючої відмінності, космічні агенції готують комплексні дослідження, які мають відповісти на ключові питання про минуле і сьогодення планети.

Які місії підготували в NASA?

Американське космічне агентство планує відправити до Венери одразу дві місії з різними завданнями.

DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging). Запуск цієї місії заплановано на 2030-ті роки. Її головний елемент – спускний зонд, який зануриться у щільну атмосферу планети.



Апарат DAVINCI спуститься на Венеру та досліджуватиме планету / Фото NASA

Під час спуску апарат вимірюватиме склад благородних газів та інших хімічних сполук, що допоможе визначити, чи існували на Венері колись океани. Крім того, DAVINCI зробить перші детальні фотографії поверхні з високою роздільною здатністю, зокрема древніх геологічних утворень, які не досліджувалися з 1980-х років.

VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy). Ця орбітальна місія, старт якої очікується не раніше 2031 року, працюватиме паралельно з DAVINCI. VERITAS використовуватиме потужний радар для створення тривимірної карти поверхні Венери з безпрецедентною точністю.



VERITAS досліджуватиме планету з орбіти / Фото NASA

Основні цілі – з'ясувати, чи триває на планеті вулканічна та тектонічна активність, та порівняти її геологічні процеси із земними. Це буде перша орбітальна місія NASA до Венери з 1990-х років.

Що задумали Європейці?

Європейське космічне агентство (ESA) офіційно затвердило EnVision як свою наступну флагманську місію до Венери. Запуск на ракеті-носії Ariane 6 заплановано на 2031 рік.

EnVision – це комплексний орбітальний апарат, призначений для вивчення планети від її ядра до верхніх шарів атмосфери. За допомогою набору сучасних інструментів він аналізуватиме хімічний склад атмосфери, структуру поверхні та підповерхневі шари. Місія має на меті дати відповіді на питання про геологічну активність планети та еволюцію її клімату.



EnVision – одна з головних місій до Венери / Фото ESA

Якою буде перша індійська місія на Венеру?

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) також приєднується до "венеріанських перегонів" зі своєю першою місією Shukrayaan-1. Спочатку запуск планувався на 2024 рік, але був перенесений і тепер очікується у березні 2028 року.



Шукраян-1 також досліджуватиме Венеру з орбіти / Фото ISRO

Цей орбітальний апарат зосередиться на вивченні динаміки хмар, теплового випромінювання поверхні та взаємодії щільної атмосфери Венери із сонячним вітром. Shukrayaan-1 стане важливою віхою для індійської космічної програми та розширить міжнародну співпрацю у вивченні планет.

Ці чотири місії разом представляють глобальні зусилля спрямовані на дослідження та розгадку таємниць Венери, планети, яка вже давно інтригує вчених своїми екстремальними умовами та подібним до Землі походженням.

Від хімії атмосфери та вулканічної активності до тектонічної структури та складу поверхні, дослідники сподіваються з'ясувати, чому Венера стала такою непридатною для життя, і чи колись на ній були умови, придатні для життя. Ці дослідження також можуть пролити світло на долю планет, схожих на Землю, в інших частинах Всесвіту.

Поновлений інтерес до Венери доводить, що вона залишається важливим космічним об'єктов. Науковці сподіваються, що вона доповнить наше розуміння еволюції планет, зміни клімату та придатності для життя за межами Землі, пропонуючи важливі підказки для майбутніх досліджень та порівняльної планетології.