Що ми знаємо про комету?

Об'єкт під офіційною назвою C/2026 A1 (MAPS) було виявлено зовсім нещодавно – 13 січня 2026 року. Відкриття зробила команда з чотирьох французьких астрономів-аматорів, які працюють у межах програми MAPS у Чилі, пише Star Walk.

На момент першого зафіксованого знімка комета перебувала на відстані близько 308 мільйонів кілометрів від Сонця, маючи дуже слабку яскравість 18-ї зоряної величини. Проте з того часу вона стала яскравішою у 600 разів, що свідчить про її значний потенціал.

Ця комета належить до рідкісної родини Крейца – так званих "сонячних грацій". Це фрагменти величезної прабатьківської комети, що розпалася багато століть тому. Історично саме ця група дала світові найяскравіші небесні тіла, такі як Велика комета 1882 року або Ікея-Секі 1965 року.

Однією з головних особливостей MAPS є те, що її помітили дуже рано – на відстані близько 2 астрономічних одиниць від Сонця, тоді як більшість подібних об'єктів знаходять лише за лічені дні до їхнього зникнення або максимального зближення.

Орбітальний період, за різними оцінками, становить від 1675 до 1923 років, що є надзвичайно довгим терміном для комет такого типу. Деякі експерти припускають, що вона може бути уламком об'єкта, який спостерігали грецькі історики ще у 363 році нашої ери.



Траєкторія комети C/2026 A1 (MAPS) дуже витягнута / Фото NASA JPL Small-Body Orbit Viewer

Найкритичніший момент подорожі настане 4 квітня 2026 року о 14:20 за Гринвічем. У цей час комета пройде всього за 159 300 – 170 000 кілометрів над поверхнею Сонця. Це справжнє випробування на виживання: температура в сонячній короні сягає 1,1 мільйона градусів Цельсія.

Щоб не "згоріти" та не розпастися під дією гравітаційних сил, об'єкт повинен рухатися зі швидкістю понад 1,6 мільйона кілометрів на годину. Якщо ядро витримає цей жар, комета може спалахнути неймовірною яскравістю. За оптимістичними прогнозами, її блиск досягне -16 зоряної величини, що зробить її яскравішою за повний Місяць і дозволить спостерігати об'єкт навіть удень поблизу Сонця.



Ця схема показує, як може виглядати комета у квітні / Зображення Джо Рао

Для безпечного спостереження за моментом проходження перигелію астрономи радять використовувати дані космічної обсерваторії SOHO, але не дивитися особисто. Починаючи з 2 квітня й по 6 квітня комету можна буде побачити в режимі реального часу на екранах комп'ютерів, що виключає ризик пошкодження очей сонячним промінням.

Важливо пам'ятати про правила безпеки: ніколи не наводьте біноклі чи телескопи на ділянки неба поруч із Сонцем, оскільки це призводить до незворотної втрати зору.

Безпосередньо на небі шукати об'єкт у березні можна лише за допомогою телескопів середнього розміру в сузір'ї Кита. А от після 6 квітня, якщо комета вціліє, вона з'явиться у вечірніх сутінках.

Найкращі умови для огляду матимуть мешканці Південної півкулі. У Північній півкулі видимість буде коротшою, а сама комета розташовуватиметься низько над горизонтом. Орієнтиром для пошуку після 8 квітня може слугувати Венера.

Чи загрожує комета Землі?

Попри величезну яскравість, комета не несе жодної загрози нашій планеті. Під час найближчого підходу 5 квітня вона перебуватиме на відстані понад 83 мільйони кілометрів від нас.

Для науковців MAPS є неоціненним об'єктом, адже вона складається з первісної речовини, що збереглася з часів формування Сонячної системи. Вивчення того, як сонячне нагрівання впливає на такий багатий на леткі сполуки об'єкт, допоможе краще зрозуміти еволюцію нашого космічного дому.