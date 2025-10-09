Правительство США начало расследование в отношении технологии Full Self-Driving (FSD) от Tesla. Причиной стали многочисленные жалобы водителей на опасное поведение автомобилей, которое могло повлечь серьезные последствия на дороге. Эти обвинения в очередной раз ставят под сомнение надежность системы.

В чем обвиняют автопилот Tesla?

Расследование, которое проводит Управление по расследованию дефектов (ODI) в составе Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), было начато после получения более 50 сообщений о нарушении правил дорожного движения автомобилями Tesla с активированной системой FSD. По меньшей мере 4 таких инцидента привели к травмам, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Основные претензии к работе автопилота делятся на несколько категорий. Во-первых, ведомство получило не менее 18 жалоб от водителей и один отчет в медиа о том, что автомобили не останавливались на красный сигнал светофора. Дополнительно, сама Tesla предоставила шесть отчетов о подобных случаях в рамках общего приказа об отчетности по сбоям в работе автономных систем.

Для проверки этих данных ODI уже сотрудничает с транспортным управлением и полицией штата Мэриленд, поскольку несколько инцидентов случились на одном и том же перекрестке в городе Джоппа. Согласно NHTSA, Tesla уже приняла меры для решения проблемы на этом конкретном участке дороги.

Во-вторых, зафиксировано многочисленные случаи выезда на полосу встречного движения. Об этом свидетельствуют еще 18 жалоб, два сообщения в СМИ и два отчета от самой Tesla. Автомобили с включенной FSD выезжали на встречную полосу во время или после поворота, пересекали двойную сплошную линию разметки при движении прямо или пытались повернуть на дорогу против движения, игнорируя соответствующие знаки. В некоторых отчетах отмечалось, что система выполняла изменение полосы движения на встречную настолько внезапно, что водитель не имел времени среагировать и вмешаться в управление.

Третья группа нарушений касается неправильного движения в полосах на перекрестках. Регулятор обнаружил шесть жалоб, один медиаотчет и четыре отчета от Tesla, где автомобиль проезжал перекресток прямо из полосы, предназначенной только для поворота, или поворачивал из полосы для прямого движения.

Расследование идет, Tesla работает над исправлениями

Интересно, что новое расследование началось на той же неделе, когда Tesla выпустила обновленную версию программного обеспечения FSD, которую Илон Маск активно рекламировал в течение нескольких месяцев. Эта версия должна содержать данные, полученные во время пилотного проекта роботакси в Остине, штат Техас, пишет Electrek.

Текущий этап расследования называют "предварительной оценкой". Он является первым шагом к возможному отзыву автомобилей. Обычно такие проверки длятся около восьми месяцев, хотя этот срок может измениться.

Это не первая проверка систем помощи водителю Tesla. В октябре 2024 года NHTSA уже начинало расследование в отношении FSD из-за аварий в условиях плохой видимости. Кроме того, ранее расследовались 11 случаев, когда электромобили врезались в экипажи с проблесковыми маячками.