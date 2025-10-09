Уряд США почав розслідування щодо технології Full Self-Driving (FSD) від Tesla. Причиною стали численні скарги водіїв на небезпечну поведінку автомобілів, яка могла спричинити серйозні наслідки на дорозі. Ці звинувачення вкотре ставлять під сумнів надійність системи.

У чому звинувачують автопілот Tesla?

Розслідування, яке проводить Управління з розслідування дефектів (ODI) у складі Національного управління безпекою руху на трасах США (NHTSA), було розпочато після отримання понад 50 повідомлень про порушення правил дорожнього руху автомобілями Tesla з активованою системою FSD. Щонайменше 4 таких інциденти призвели до травм, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Основні претензії до роботи автопілота поділяються на кілька категорій. По-перше, відомство отримало щонайменше 18 скарг від водіїв та один звіт у медіа про те, що автомобілі не зупинялися на червоний сигнал світлофора. Додатково, сама Tesla надала шість звітів про подібні випадки в рамках загального наказу про звітність щодо збоїв у роботі автономних систем.

Для перевірки цих даних ODI вже співпрацює з транспортним управлінням та поліцією штату Меріленд, оскільки кілька інцидентів трапилися на одному й тому ж перехресті в місті Джоппа. Згідно з NHTSA, Tesla вже вжила заходів для розв'язання проблеми на цій конкретній ділянці дороги.

По-друге, зафіксовано численні випадки виїзду на смугу зустрічного руху. Про це свідчать ще 18 скарг, два повідомлення у ЗМІ та два звіти від самої Tesla. Автомобілі з увімкненою FSD виїжджали на зустрічну смугу під час або після повороту, перетинали подвійну суцільну лінію розмітки при русі прямо або намагалися повернути на дорогу проти руху, ігноруючи відповідні знаки. В деяких звітах зазначалося, що система виконувала зміну смуги руху на зустрічну настільки раптово, що водій не мав часу зреагувати й втрутитись у керування.

Третя група порушень стосується неправильного руху в смугах на перехрестях. Регулятор виявив шість скарг, один медіазвіт та чотири звіти від Tesla, де автомобіль проїжджав перехрестя прямо зі смуги, призначеної лише для повороту, або повертав зі смуги для прямого руху.

Розслідування йде, Tesla працює над виправленнями

Цікаво, що нове розслідування розпочалося того ж тижня, коли Tesla випустила оновлену версію програмного забезпечення FSD, яку Ілон Маск активно рекламував протягом кількох місяців. Ця версія має містити дані, отримані під час пілотного проєкту роботаксі в Остіні, штат Техас, пише Electrek.

Поточний етап розслідування називають "попередньою оцінкою". Він є першим кроком до можливого відкликання автомобілів. Зазвичай такі перевірки тривають близько восьми місяців, хоча цей термін може змінитися.

Це не перша перевірка систем допомоги водієві Tesla. У жовтні 2024 року NHTSA вже починало розслідування щодо FSD через аварії в умовах поганої видимості. Крім того, раніше розслідувалися 11 випадків, коли електромобілі врізалися в екіпажі з проблисковими маячками.