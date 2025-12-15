Ford говорит вернуть купленную машину из-за неисправности, а потом озвучивает шокирующий срок ремонта

Американская семья приобрела новый пикап Ford F-150 в августе, но вскоре столкнулась с неожиданной проблемой. Дилерский центр сообщил, что машину нужно вернуть на ремонт, поскольку во всех экземплярах этой модели нашли критическую неисправность, которая может стоить им жизни. Сначала магазин назвал довольно вменяемые сроки, но потом владелец узнал, что ждать придется годами.

Почему ремонт задерживается на годы?

История семьи из Техаса стала вирусной в TikTok после того, как пользовательница Тина опубликовала видео о своем опыте. Пикап Ford F-150 модели 2025 года имел лишь 3200 километров пробега, поскольку ранее использовался как подменный автомобиль в дилерском центре. Несмотря на это, машину продали как новую, ведь ее никогда не регистрировали на частного владельца, пишет 24 Канал.

После покупки ее муж получил несколько сообщений об отзыве, что является типичным для новых автомобилей. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, только в 2023 году производители объявили более 1000 отзывов, которые коснулись 32 миллионов транспортных средств. Однако настоящая проблема возникла, когда на панели приборов появилось предупреждение об отключении системы подушек безопасности.

Когда владелец позвонил в дилерский центр, ему сначала предложили подождать две недели. Механики выполнили работы по отзыву и гарантийного обслуживания, однако впоследствии сообщили, что датчик подушки безопасности невозможно заменить быстро из-за отсутствия запчастей по всей стране – их заказали одновременно все дилерские центры, поскольку проблема касается каждого автомобиля Ford F-150.

Теперь оценка срока ожидания растянулась до невероятных двух лет, что превратило обычную ремонтную ситуацию в настоящую проблему для семьи с двумя маленькими детьми.

Почему так произошло?

Системы подушек безопасности зависят от сети взаимосвязанных датчиков и модулей. Когда один из них выходит из строя, вся система автоматически выключается в качестве меры предосторожности. Поскольку регуляторы считают работоспособность подушек безопасности критической функцией, производители должны использовать точные заменяемые детали вместо альтернативных компонентов.

Автомобильная промышленность сталкивается с дефицитом модулей подушек безопасности, электропроводки, датчиков и полупроводниковых компонентов по крайней мере с 2021 года. Крупные поставщики, в частности Bosch и Denso, публично признали напряженные условия поставок, писало издание Reuters в ноябре. Хотя дефицит микросхем, с которым мир столкнулся во времена пандемии ковида, ослаб, его последствия все еще ощутимы. Когда новые отзывы создают внезапные всплески спроса, очереди быстро растут.

Дилерский центр также сообщил семье, что не имеет доступных подменных автомобилей, хотя их F-150 ранее именно таким и был. Дефицит подменного транспорта также стал распространенным явлением в США. Многие дилеры сократили свои автопарки во время пандемии, когда запасы исчерпались, а цены на подержанные автомобили выросли.

Мужчине сказали, что свободных машин нет. Лишь после того, как он оставил одну звезду в опросе Ford, дилерский центр связался с ним, чтобы "исправить ситуацию", и в конце концов предоставил арендованный F-150 модели 2024 года.

Но даже это не прошло гладко. По словам Тины, менее чем за неделю загорелась лампочка проверки двигателя, автомобиль начал перегреваться и дымить, а давление масла упало до нуля. Замену также пришлось вывести из эксплуатации, оставив семью снова без исправного транспорта.

Что говорят в комментариях?

Комментарии под видео в TikTok быстро превратились в смесь лояльности к бренду, критики и настоящего разочарования современными автомобилями. Некоторые представили ситуацию как "проблему Ford", тогда как другие отрицали, утверждая, что дефицит запчастей и длительные сроки ожидания коснулись почти всех производителей в последние годы. Toyota, которую комментаторы часто называют более надежной, ранее также столкнулась с крупными отзывами, включая отзыв из-за дефектов управления в конце 2024 года.

Несколько комментаторов отметили, что качество обслуживания в дилерских центрах сильно отличается. Некоторые центры Ford предлагают быстрый ремонт и подменные автомобили, тогда как другие борются с нехваткой персонала, спросом и распределением запчастей.

Один пользователь написал: "Это не имеет ничего общего с Ford. Все зависит от дилерского центра. У Chevy и Stellantis тоже есть проблемы".

Глобальная проблема

Дискуссия подчеркнула то, на что давно обращают внимание отраслевые аналитики: поскольку автомобили стали сложнее, последствия даже незначительного дефицита компонентов оказываются более ощутимыми.

Видео @chicktokandco показывает не только ситуацию семьи, но и отражает положение дел по всему миру: по мере того, как технологии автомобилей становятся все сложнее и все больше полагаются на электронику вместо механики, растет и их уязвимость к сбоям.