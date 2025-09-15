Longevity-стартап Retro Biosciences, который поддерживает Сэм Альтман, готовится к первым клиническим испытаниям экспериментальной таблетки RTR242. Препарат должен активировать клеточную "уборку" и может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Компания Retro Biosciences, основана в 2021 году с начальным финансированием в 180 миллионов долларов от Сэма Альтмана, делает первый шаг к клиническим испытаниям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Что известно о новом препарате Retro Biosciences?

По словам CEO Джо Беттса-Лакруа, к концу 2025 года компания планирует дать первую дозу своего экспериментального препарата RTR242 участнику испытаний.

Цель разработки – восстановить процесс аутофагии, естественного клеточного механизма переработки поврежденных белков и органелл. В молодом возрасте этот механизм работает эффективно, но со временем дает сбои, что может способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний. RTR242 должен восстановить этот баланс и помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера, а также замедлить возрастные изменения.

Первые тесты состоятся в Австралии, где проще и быстрее запускать испытания (фаза 1). Компания уже определила клинический центр, лабораторных подрядчиков и готовится привлечь первого участника в конце 2025 года.

Беттс-Лакруа объясняет: "В клетках накапливаются старые, поврежденные и мутировавшие белки. Когда система клеточной переработки перестает работать, они начинают разрушать здоровые процессы".

Для дальнейшего развития Retro нужны убедительные результаты первых испытаний. Компания открыто заявляет об амбициозной цели – привлечь 1 миллиард долларов в рамках раунда Series A, чтобы расширить клинические исследования.

Какие проблемы у Сэма Альтмана?

Пока стартапы Сэма Альтмана работают над тем, чтобы сделать жизнь людей лучше, сам он не может похвастаться, что счастлив. В частности, в одном из своих недавних интервью Сэм Альтман откровенно рассказал о проблемах, которые держат его в напряжении.

Главная боль Альтмана – этические решения, определяющие поведение ChatGPT. Он объяснил, что модель, хотя и учится на коллективном опыте человечества, все же требует "настройки" поведения, например, определения, на какие вопросы она не будет отвечать. По его словам, больше всего его беспокоит тема суицида, особенно после судебного иска от семьи, которая обвинила ChatGPT в смерти их сына.