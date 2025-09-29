Резервное копирование цифровых данных часто кажется сложной и обременительной задачей, поэтому многие его откладывают. Однако не все файлы одинаково важны. В случае сбоя системы, кражи устройства или атаки вируса-шифровальщика вы быстро поймете, что по-настоящему жалеть будете только о потере нескольких ключевых категорий данных.

Поэтому чтобы не жалеть и не тратить времени и денег на попытку восстановления данных, которая скорее всего не будет успешной, лучше позаботиться о бэкапе заранее. 24 Канал собрал советы как и какие данные в первую очередь вам следует сохранить, чтобы они были всегда под рукой и одновременно надежно защищены.

Какие файлы являются важнейшими для сохранения?

Важные фотографии и видео личного характера

На первом месте, для большинства из нас, всегда стоят личные воспоминания. Это фотографии и видео со свадьбы, первые шаги ребенка или яркие моменты из отпуска, которые вы точно не хотели бы потерять. Воссоздать эти события невозможно, поэтому их исчезновение будет необратимым и крайне неприятным.

Сегодня наши смартфоны автоматически синхронизируют медиафайлы с облачными сервисами, такими как iCloud, Google Photos или OneDrive. В то же время полагаться только на один сервис рискованно.

Самым безопасным подходом является создание нескольких копий: одну можно хранить в облаке для ежедневной синхронизации, а другую – локально на внешнем жестком диске или сетевом хранилище (NAS).

Вы даже можете создать дома локальный сервер и использовать его для обмена важными файлами или фотографиями, или же в качестве медиабиблиотеки.

Документы и рабочие файлы

Вторая критически важная категория – это документы, проекты и рабочие файлы. Они представляют ценность, поскольку являются результатом значительных усилий или имеют практическое значение для вашей жизни, карьеры или финансов. Сюда входят как важные личные записи (сканы документов, налоговая документация, контракты, медицинские файлы), так и рабочие проекты (таблицы, исследования, код, дизайнерские файлы или тексты).

Для защиты этих данных используйте многослойную стратегию. Активные проекты держите в папках, синхронизированных с облачными сервисами (Google Drive, Dropbox), а для конфиденциальных архивов создавайте зашифрованные копии на внешних носителях и в облаке.

Личные пароли и данные учетных записей

Не менее важна информация для аутентификации, в частности пароли. Потеря доступа к электронной почте, банковских сервисов или рабочих систем может нанести такой же вред, как и потеря файлов.

Самый простой способ избежать этого – использовать менеджер паролей, который позволяет создавать зашифрованные резервные копии всей базы данных. Также стоит сохранить коды восстановления для двухфакторной аутентификации. Их можно распечатать или записать и хранить в надежном месте, например, в сейфе.

Каждая современная операционная система имеет собственный менеджер паролей для надежного хранения учетной информации.

В Google, например, этот менеджер связан с браузером, смартфоном и операционкой Chrome OS.

Microsoft имеет аналогичную систему связанную с главной учетной записью, операционной системой и браузером Edge.

Apple не так давно представила новое приложение Passwords. Это новый менеджер паролей для iPhone, iPad, Mac, Vision Pro и ПК с Windows. Он заменяет более примитивную функцию сохранения и синхронизации паролей, которая ранее была доступна через Safari и iCloud Keychain, объясняет The Verge.

Важные системные файлы и конфигурации

Четвертая категория – это системные файлы и настройки. Переустановка операционной системы является относительно простым процессом, но восстановление всех драйверов, программ и конфигураций может занять немало времени, особенно, если настройки вашей системы специфичны.

Чтобы ускорить этот процесс, создайте на USB-накопителе папку со всем необходимым: загрузочным инсталлятором ОС, драйверами для Wi-Fi и видеокарты, а также инсталляторами часто используемых программ.

Пользователи Windows могут создавать полные образы системы с помощью встроенных инструментов, а владельцы macOS могут полагаться на Time Machine. Apple дает подробную инструкцию, как правильно создавать резервные копии собственных данных.

Контакты и важные переписки

Наконец, не стоит забывать о контактах, электронную почту и историю переписок. Это годы общения, деловых соглашений и личных разговоров, которые невозможно полностью восстановить. Хотя большинство сервисов синхронизируют эти данные с облаком, стоит делать и собственные бэкапы.

Регулярно экспортируйте контакты в форматах CSV или VCF, архивируйте почту с помощью сервисов вроде Google Takeout и создавайте резервные копии чатов в мессенджерах, таких как WhatsApp, Signal или Telegram.