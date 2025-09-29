Резервне копіювання цифрових даних часто здається складним і обтяжливим завданням, тому багато хто його відкладає. Однак не всі файли однаково важливі. У разі збою системи, крадіжки пристрою чи атаки вірусу-шифрувальника ви швидко зрозумієте, що по-справжньому шкодуватимете лише про втрату кількох ключових категорій даних.

Тож аби не шкодувати і не витрачати часу та грошей на спробу відновлення даних, яка швидше за все не буде успішною, краще подбати про бекап завчасно. 24 Канал зібрав поради як саме та які дані в першу чергу вам слід зберегти, щоб вони були завжди під рукою і водночас надійно захищені.

Які файли є найважливішими для збереження?

Важливі фотографії та відео особистого характеру

На першому місці, для більшості з нас, завжди стоять особисті спогади. Це фотографії та відео з весілля, перші кроки дитини або яскраві моменти з відпустки, які ви точно не хотіли б втратити. Відтворити ці події неможливо, тому їхнє зникнення буде незворотнім і вкрай неприємним.

Сьогодні наші смартфони автоматично синхронізують медіафайли з хмарними сервісами, такими як iCloud, Google Photos або OneDrive. Водночас покладатися лише на один сервіс ризиковано.

Найбезпечнішим підходом є створення кількох копій: одну можна зберігати в хмарі для щоденної синхронізації, а іншу – локально на зовнішньому жорсткому диску або мережевому сховищі (NAS).

Ви навіть можете створити вдома локальний сервер і використовувати його для обміну важливими файлами чи фотографіями, або ж у ролі медіабібліотеки.

Документи та робочі файли

Друга критично важлива категорія – це документи, проєкти та робочі файли. Вони становлять цінність, оскільки є результатом значних зусиль або мають практичне значення для вашого життя, кар'єри чи фінансів. Сюди входять як важливі особисті записи (скани документів, податкова документація, контракти, медичні файли), так і робочі проєкти (таблиці, дослідження, код, дизайнерські файли або тексти).

Для захисту цих даних використовуйте багатошарову стратегію. Активні проєкти тримайте в папках, синхронізованих із хмарними сервісами (Google Drive, Dropbox), а для конфіденційних архівів створюйте зашифровані копії на зовнішніх носіях та у хмарі.

Особисті паролі та дані облікових записів

Не менш важливою є інформація для автентифікації, зокрема паролі. Втрата доступу до електронної пошти, банківських сервісів чи робочих систем може завдати такої ж шкоди, як і втрата файлів.

Найпростіший спосіб уникнути цього – використовувати менеджер паролів, який дозволяє створювати зашифровані резервні копії всієї бази даних. Також варто зберегти коди відновлення для двофакторної автентифікації. Їх можна роздрукувати або записати та зберігати в надійному місці, наприклад, у сейфі.

Кожна сучасна операційна система має власний менеджер паролів для надійного зберігання облікової інформації.

В Google, наприклад, цей менеджер пов'язаний з браузером, смартфоном та операційкою Chrome OS.

Microsoft має аналогічну систему пов'язану з головним обліковим записом, операційною системою та браузером Edge.

Apple не так давно представила новий застосунок Passwords. Це новий менеджер паролів для iPhone, iPad, Mac, Vision Pro та ПК з Windows. Він замінює більш примітивну функцію збереження та синхронізації паролів, яка раніше була доступна через Safari та iCloud Keychain, пояснює The Verge.

Важливі системні файли та конфігурації

Четверта категорія – це системні файли та налаштування. Перевстановлення операційної системи є відносно простим процесом, але відновлення всіх драйверів, програм та конфігурацій може забрати чимало часу, особливо, якщо налаштування вашої системи специфічні.

Щоб прискорити цей процес, створіть на USB-накопичувачі папку з усім необхідним: завантажувальним інсталятором ОС, драйверами для Wi-Fi та відеокарти, а також інсталяторами часто використовуваних програм.

Користувачі Windows можуть створювати повні образи системи за допомогою вбудованих інструментів, а власники macOS можуть покладатися на Time Machine. Apple дає детальну інструкцію, як правильно створювати резервні копії власних даних.

Контакти та важливі листування

Нарешті, не варто забувати про контакти, електронну пошту та історію листувань. Це роки спілкування, ділових угод та особистих розмов, які неможливо повністю відновити. Хоча більшість сервісів синхронізують ці дані з хмарою, варто робити й власні бекапи.

Регулярно експортуйте контакти у форматах CSV або VCF, архівуйте пошту за допомогою сервісів на кшталт Google Takeout та створюйте резервні копії чатів у месенджерах, таких як WhatsApp, Signal чи Telegram.