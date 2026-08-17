Люди до сих пор передают личную информацию искусственному интеллекту: вот чем делиться не стоит

Анализ запросов, поступающих в системы искусственного интеллекта, выявил тревожную тенденцию среди пользователей. Люди массово загружают в чат-боты конфиденциальные документы и личные данные, даже не подозревая о рисках утечки.

Какие файлы чаще всего сопряжены с риском

Анализ запросов к искусственному интеллекту показал, что пользователи часто загружают в чат-боты гораздо больше, чем требуется для выполнения задачи. Именно это и создает риски. В выборке специалисты обнаружили программный код, клиентские базы данных и внутреннюю документацию предприятий, пишет LRT.

По словам экспертов, проблема начинается с повседневной привычки: люди стремятся быстро сократить текст или отредактировать документ и без лишних раздумий передают в систему весь файл. В результате вместе с рабочим заданием в чат-бот могут попасть данные, которые не должны были выходить за пределы компании или частного архива.

Многие считают, что утечки угрожают только паролям или данным банковских карт, однако опасными могут быть и обычные рабочие письма или черновики договоров, в которых содержатся детали переговоров и ценовые условия. По отдельности такие документы могут казаться несущественными, но в совокупности они составляют четкую картину об организации или человеке.

Руководитель направления анализа данных и аналитики клиентов Tele2 Инга Рудинскайте пояснила, что при работе с искусственным интеллектом в систему часто попадают имена, номера телефонов, адреса и финансовые данные, хотя для самой задачи они не нужны.

Человек хочет лишь исправить стиль письма или сократить документ, поэтому просто копирует весь текст. При этом в систему искусственного интеллекта попадают имена, номера телефонов, адреса, финансовые данные или другая информация, которая для выполнения самой задачи вообще не нужна,

– говорит Инга Рудинскайте.

Как понять, стоит ли делиться информацией

Специалисты советуют перед загрузкой материалов в чат-бот задать себе простой вопрос: будете ли вы спокойны, если эта информация окажется в открытом доступе? Если ответ "нет", тогда делиться такими данными не стоит.

В Tele2 также подчеркивают разницу между публичными чат-ботами и корпоративными решениями на базе ИИ. Именно корпоративные инструменты позволяют компаниям контролировать, как обрабатываются данные и используются ли они для обучения моделей.

Что делать перед работой с ИИ

Специалисты рекомендуют анонимизировать документы перед обработкой. Для этого достаточно удалить номера паспортов, банковские счета и медицинские данные, а настоящие имена заменить на "Клиент А" или "Компания X". В таком виде искусственный интеллект может выполнить задачу без излишнего раскрытия конфиденциальной информации.