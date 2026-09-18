В Китае открыли завод по производству роботов, на котором каждые 10 минут выпускается один андроид

Китайская компания UBTech открыла в городе Лючжоу первый в мире завод по серийному производству человекоподобных роботов. Завод площадью 14 тысяч квадратных метров способен собирать нового андроида каждые десять минут и выпускать до 10 тысяч машин в год.

Как работает уникальное производство в Лючжоу

Как сообщает издание TechRadar, новое предприятие в Гуанси-Чжуанском автономном районе специализируется на выпуске роботов серий Walker S и Cruzr. Главная особенность завода заключается в том, что рабочим активно помогают сами андроиды и беспилотные транспортные средства.

Роботы Cruzr Y1 и Cruzr S2 разгружают материалы, складывают их и перевозят по цеху. На заключительных этапах сборки работают коллаборативные роботы вместе с операторами-людьми, используя поворотные станки и автономный транспорт. Кроме того, UBTech создала полностью автоматизированный склад. Сооружение вмещает 112 роботов на площади всего 65 квадратных метров, что позволяет использовать пространство на 50 процентов эффективнее по сравнению с обычными помещениями.

Успешный запуск производственных мощностей стал возможен благодаря развитой инфраструктуре поставок в стране.

Эта основа опирается на многочисленных инженеров, ученых и сценарии применения, которые Китай накапливал в течение последних 10–20 лет, что сформировало очень мощную базу цепочки поставок, производственный потенциал и научно-исследовательские возможности,

– говорит Фан Цзяньсинь, вице-президент UBTech.

Китай стремительно наращивает выпуск роботизированной техники. По данным Национального бюро статистики Китая, только в июле производство достигло 98 677 единиц, что на 30,2 процента больше показателей предыдущего года. А с января по июль 2026 года в стране было произведено 635 056 роботов – это на 28,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Гонка андроидов набирает обороты

UBTech – не единственный игрок на рынке, который наращивает объемы производства. Компания Agibot также сообщила о переходе модели A3 Ultra из стадии массового производства к реальному применению. Эти машины уже тестируют в отелях, автосалонах, супермаркетах и при проведении инспекций в метро. В свою очередь, компания Xpeng готовит массовый выпуск андроида IRON, а Figure AI разрабатывает модель Figure 03.

Появление подобных смарт-фабрик свидетельствует о начале новой эры в промышленности, когда автономные роботы создают других роботов для самых разнообразных сфер жизни.