Как в кино: инженеры создали робота TARS из "Интерстеллара"

Инженеры-робототехники Адитья Срипада и Абхишек Ворриер создали TARS3D – первого робота, вдохновленного персонажем TARS из фильма "Интерстеллар". Это уникальное устройство, подобно своему кинематографическому прототипу, способно как ходить, так и передвигаться перекатыванием, открывая новые возможности для многорежимной робототехники.

TARS3D является первым роботом, эмулирующим движения TARS, который может одновременно и ходить, и катиться. Его конструкция состоит из четырех независимых телескопических "опор", которые могут быстро трансформироваться в X-образную форму, рассказывает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

Чем уникален этот робот TARS3D?

Благодаря изогнутым накладкам на концах опор, робот превращается в восьмиспицевое колесо для качения. В отличие от киношного TARS, который был куклой под управлением операторов, TARS3D – это настоящий автономный механизм.



Сейчас TARS3D подключен через кабель / Фото Aditya Sripada

Этот прототип имеет высоту 25 сантиметров, весит 990 граммов и состоит из деталей, напечатанных на 3D-принтере. Сейчас он подключен кабелем, но это лишь начальный этап разработки.

Для обучения движений инженеры использовали машинное обучение и оптимизацию, в частности глубокое обучение с подкреплением (DRL). Это позволило системе самостоятельно находить эффективные способы передвижения, которые было бы трудно рассчитать аналитически.

Как движется TARS3D – смотрите видео:

Как возникла идея создать TARS3D?

Работа над проектом началась в ноябре 2022 года как личная инициатива Адитии Срипады, без финансирования или лаборатории. По словам инженера, главной мотивацией было желание проверить, может ли робот с простой прямоугольной конструкцией эффективно сочетать качение для быстрого перемещения и ходьбу для преодоления препятствий.

В конце концов он и его коллега написали научную статью опубликованную на сайте Arxiv.org "Walking, Rolling, and Beyond: First-Principles and RL Locomotion on a TARS-Inspired Robot" (Ходьба, передвижения на колесах и не только: первые принципы и двигательные функции на основе RL в работе, вдохновленном TARS), которая стала финалистом премии Майка Стилмана за выдающиеся статьи на 24-й конференции IEEE RAS Humanoids Conference в Сеуле, которая является олимпиадой для исследований в области гуманоидной робототехники.

Потенциальные сферы применения TARS3D очень широки. На складах или заводах он сможет быстро катиться по коридорам, а затем переступать через препятствия, например кабели или лестницы. Его тихий ход может пригодиться для наблюдения за животными в клиниках или на фермах.

В космосе компактный модуль мог бы перемещаться по рельсам, а затем фиксироваться для выполнения ремонтных работ или инспекции.