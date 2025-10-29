Калифорнийская компания 1X, специализирующаяся на искусственном интеллекте и робототехнике, представила робота NEO – помощника, который может выполнять ежедневные дела: открывать двери, приносить вещи или включать свет. Робот будет работать как самостоятельно, так и под дистанционным управлением оператора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal

Смотрите также Технология, вдохновленная природой: будущие роботы получат глаза, похожие на человеческие

Как работает домашний робот NEO и почему его будут контролировать люди?

Генеральный директор 1X Бернт Бёрних объяснил, что система NEO еще нуждается в обучении на реальных данных. Поэтому покупатели первой партии должны согласиться, что люди-операторы будут видеть их дома через камеры робота. Это позволит искусственному интеллекту совершенствоваться и постепенно действовать без посторонней помощи. По словам Бьорниха, без данных пользователей компания не сможет сделать продукт лучше.

Как пишет Engadget, на начальном этапе большинство задач будут выполняться именно операторами. Через специальное приложение владельцы смогут сами определять, когда и на какие действия робот будет передаваться под дистанционный контроль. Для защиты приватности предусмотрено несколько функций: операторы не смогут видеть людей в кадре (изображение размывается), а также не будут иметь доступа к определенным зонам дома без разрешения владельца.

Берних уверяет, что компания предусмотрела несколько уровней безопасности, чтобы предотвратить злонамеренное вмешательство или вред людям.

Робот NEO будет доступен в трех цветах – бежевом, сером и темно-коричневом. Предзаказ уже открыт на сайте компании: нужно внести депозит в 200 долларов. Полная стоимость устройства составляет 20 тысяч долларов, или его можно арендовать за 499 долларов в месяц. Поставки ожидаются в 2026 году.

Почему Amazon планирует заменить полмиллиона работников роботами?

Amazon, известный своими инновациями в сфере логистики, планирует заменить около 600 тысяч работников роботами. Компания уже много лет автоматизирует склады, но теперь, по сообщениям СМИ, масштабы этой стратегии резко возрастут.

Аналитики отмечают, что подобный шаг может стать новым стандартом для отрасли: автоматизация складов активно внедряется не только в Amazon, но и в Walmart, Alibaba и других крупных ритейлеров. Масштабы инициативы Amazon, впрочем, беспрецедентны - если план реализуют полностью, компания станет одним из крупнейших роботизированных работодателей в мире.