Каліфорнійська компанія 1X, що спеціалізується на штучному інтелекті та робототехніці, представила робота NEO – помічника, який може виконувати щоденні справи: відкривати двері, приносити речі чи вмикати світло. Робот працюватиме як самостійно, так і під дистанційним керуванням оператора. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal

Як працює домашній робот NEO і чому його контролюватимуть люди?

Генеральний директор 1X Бернт Бьорніх пояснив, що система NEO ще потребує навчання на реальних даних. Тому покупці першої партії повинні погодитися, що люди-оператори бачитимуть їхні домівки через камери робота. Це дозволить штучному інтелекту вдосконалюватися та поступово діяти без сторонньої допомоги. За словами Бьорніха, без даних користувачів компанія не зможе зробити продукт кращим.

Як пише Engadget, на початковому етапі більшість завдань виконуватимуться саме операторами. Через спеціальний застосунок власники зможуть самі визначати, коли й на які дії робот передаватиметься під дистанційний контроль. Для захисту приватності передбачено кілька функцій: оператори не зможуть бачити людей у кадрі (зображення розмивається), а також не матимуть доступу до визначених зон будинку без дозволу власника.

Бьорніх запевняє, що компанія передбачила кілька рівнів безпеки, аби запобігти зловмисному втручанню чи шкоді людям.

Робот NEO буде доступний у трьох кольорах – бежевому, сірому та темно-коричневому. Передзамовлення вже відкрите на сайті компанії: потрібно внести депозит у 200 доларів. Повна вартість пристрою становить 20 тисяч доларів, або його можна орендувати за 499 доларів на місяць. Поставки очікуються у 2026 році.

Чому Amazon планує замінити півмільйона працівників роботами?

Amazon, відомий своїми інноваціями у сфері логістики, планує замінити близько 600 тисяч працівників роботами. Компанія вже багато років автоматизує склади, але тепер, за повідомленнями ЗМІ, масштаби цієї стратегії різко зростуть.

Аналітики відзначають, що подібний крок може стати новим стандартом для галузі: автоматизація складів активно впроваджується не лише в Amazon, а й у Walmart, Alibaba та інших великих рітейлерів. Масштаби ініціативи Amazon, утім, безпрецедентні — якщо план реалізують повністю, компанія стане одним із найбільших роботизованих роботодавців у світі.