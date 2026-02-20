В Нью-Йорке свернули план по запуску роботакси без водителей

Власти штата Нью-Йорк отказались от идеи разрешить коммерческую работу роботакси без водителей безопасности. Это решение ударило по планам Waymo и других компаний, которые рассчитывали выйти на один из крупнейших рынков такси в мире.

Губернаторша Kathy Hochul отозвала инициативу, которая позволяла бы компаниям запускать коммерческие роботакси без водителей безопасности в отдельных регионах штата за пределами Нью-Йорка. Предложение внесли в прошлом месяце как часть бюджетного плана. Оно предусматривало создание правил для ограниченного развертывания беспилотных сервисов, тогда как решение по Нью-Йорку должны были принимать мэр и городской совет. Об этом пишет Business Insider.

Почему штат отказался от беспилотных такси?

Документ позволял частным компаниям, в частности Waymo и Tesla, запускать коммерческие перевозки при условии согласования с местными властями. Однако офис губернатора подтвердил, что план сняли с рассмотрения из-за отсутствия поддержки среди законодателей.

Для Waymo это особенно болезненный удар. Компания давно рассматривает Нью-Йорк, а прежде всего Нью-Йорк-Сити, как ключевое направление для роста. Сейчас она тестирует автомобили с водителями безопасности в городе на основании разрешения, выданного при каденции бывшего мэра Eric Adams. Срок действия этого разрешения истекает 31 марта, и пока неизвестно, продлит ли его действующий мэр Zohran Mamdani.

Недавно Waymo сообщила в своем блоге, что привлекла 16 миллиардов долларов во время последнего раунда финансирования. Оценка компании достигла 126 миллиардов долларов. Полученные средства планируют направить на расширение более чем в 20 новых городах.

Согласно лоббистским реестрам штата, компания, принадлежащая Alphabet, в течение последних шести месяцев активно взаимодействовала с офисом губернатора, сенаторами, членами ассамблеи и директором бюджета штата Блейком Вашингтоном. Другие разработчики роботакси не демонстрировали столь заметной активности в Нью-Йорке.

Как пишет The New York Times, действующее законодательство штата позволяет использование автономных авто только при условии, что водитель безопасности держит руки на руле. В предыдущих редакциях закона даже требовалось полицейское сопровождение, но эту норму впоследствии отменили.

Попытки закрепиться на местном рынке уже неоднократно терпели неудачи. Cruise отказалась от тестирования в Манхэттене в 2017 году, а Optimus Ride и Mobileye проводили лишь ограниченные пилотные проекты. Ни одна компания пока не запустила в городе полностью беспилотные коммерческие поездки.

В то же время в законодательном органе остаются альтернативные инициативы. Член ассамблеи Brian A. Cunningham, представляющий 43-й округ в Центральном Бруклине, подал законопроект, позволяющий эксплуатацию полностью автономного транспорта без водителя при условии, что автоматизированная система управления активна и транспортное средство соответствует установленным требованиям. Документ передали в транспортный комитет 7 января. По данным лоббистских записей, представители Waymo встречались с депутатом в ноябре и декабре 2025 года.

Компания не предоставила оперативного комментария по ситуации. Несмотря на масштабные инвестиции и амбиции, выход роботакси на рынок Нью-Йорка снова откладывается на неопределенное время.