У Нью-Йорку згорнули план по запуску роботаксі без водіїв

Влада штату Нью-Йорк відмовилася від ідеї дозволити комерційну роботу роботаксі без водіїв безпеки. Це рішення вдарило по планах Waymo та інших компаній, які розраховували вийти на один із найбільших ринків таксі у світі.

Губернаторка Kathy Hochul відкликала ініціативу, яка дозволяла б компаніям запускати комерційні роботаксі без водіїв безпеки в окремих регіонах штату за межами Нью-Йорка. Пропозицію внесли минулого місяця як частину бюджетного плану. Вона передбачала створення правил для обмеженого розгортання безпілотних сервісів, тоді як рішення щодо Нью-Йорка мали ухвалювати мер і міська рада. Про це пише Business Insider.

Чому штат відмовився від безпілотних таксі?

Документ давав змогу приватним компаніям, зокрема Waymo та Tesla, запускати комерційні перевезення за умови погодження з місцевою владою. Проте офіс губернаторки підтвердив, що план зняли з розгляду через відсутність підтримки серед законодавців.

Для Waymo це особливо болісний удар. Компанія давно розглядає Нью-Йорк, а насамперед Нью-Йорк-Сіті, як ключовий напрямок для зростання. Наразі вона тестує автомобілі з водіями безпеки в місті на підставі дозволу, виданого за каденції колишнього мера Eric Adams. Термін дії цього дозволу спливає 31 березня, і поки невідомо, чи продовжить його чинний мер Zohran Mamdani.

Нещодавно Waymo повідомила у своєму блозі, що залучила 16 мільярдів доларів під час останнього раунду фінансування. Оцінка компанії сягнула 126 мільярдів доларів. Отримані кошти планують спрямувати на розширення більш ніж у 20 нових містах.

Згідно з лобістськими реєстрами штату, компанія, що належить Alphabet, протягом останніх шести місяців активно взаємодіяла з офісом губернаторки, сенаторами, членами асамблеї та директором бюджету штату Блейком Вашингтоном. Інші розробники роботаксі не демонстрували настільки помітної активності в Нью-Йорку.

Як пише The New York Times, чинне законодавство штату дозволяє використання автономних авто лише за умови, що водій безпеки тримає руки на кермі. У попередніх редакціях закону навіть вимагався поліцейський супровід, але цю норму згодом скасували.

Спроби закріпитися на місцевому ринку вже неодноразово зазнавали невдач. Cruise відмовилася від тестування в Мангеттені у 2017 році, а Optimus Ride та Mobileye проводили лише обмежені пілотні проєкти. Жодна компанія поки не запустила в місті повністю безпілотні комерційні поїздки.

Водночас у законодавчому органі залишаються альтернативні ініціативи. Член асамблеї Brian A. Cunningham, який представляє 43-й округ у Центральному Брукліні, подав законопроєкт, що дозволяє експлуатацію повністю автономного транспорту без водія за умови, що автоматизована система керування активна і транспортний засіб відповідає встановленим вимогам. Документ передали до транспортного комітету 7 січня. За даними лобістських записів, представники Waymo зустрічалися з депутатом у листопаді та грудні 2025 року.

Компанія не надала оперативного коментаря щодо ситуації. Попри масштабні інвестиції та амбіції, вихід роботаксі на ринок Нью-Йорка знову відкладається на невизначений час.