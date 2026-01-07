Компания Beatbot представила необычную разработку - роботизированную черепаху Зачем она нам

На CES 2026 компания Beatbot показала необычную разработку плавающего робота в виде морской черепахи. RoboTurtle не только повторяет движения живого животного, но и создан для экологических исследований, где важна тишина, точность и минимальное вмешательство в подводные экосистемы.

Beatbot хорошо известна роботами для чистки бассейнов, но на CES 2026 внимание посетителей привлек совсем другой проект. RoboTurtle сразу отличается характерной манерой движения, которая почти полностью копирует плавание настоящих морских черепах. Это не декоративный дизайн, а результат глубокого исследования биомеханики. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Зачем Beatbot создала роботизированную черепаху?

По словам представителя Beatbot Эдуардо Кампо, команда инженеров провела двухмесячную экспедицию, наблюдая за черепахами в естественной среде. Они использовали технологии motion capture, подобные тем, что применяют в киноиндустрии, чтобы точно воспроизвести работу плавников и суставов робота.

RoboTurtle уже появлялся на CES 2025, но тогда это был статичный концепт. В 2026 году робот научился плавать и реагировать на жесты. Во время демонстрации он даже отвечал движениями на жест OK, чем вызвал восхищение зрителей. Впрочем, главная ценность RoboTurtle не в его внешней привлекательности.

Робот создан как инструмент для экологических исследований в сложных и уязвимых подводных зонах. Его разрабатывали вместе с с учеными и неправительственными организациями, чтобы обеспечить возможность наблюдений там, где присутствие людей или традиционной техники может навредить природе. Особенно это касается коралловых рифов.

RoboTurtle движется почти бесшумно и не пугает морских обитателей. Благодаря встроенной камере он может фиксировать состояние воды и количество рыбы. Один из партнеров Beatbot планирует использовать робота для мониторинга коралловых рифов вблизи Индонезии, где после аварии судна экосистема получила серьезные повреждения. Исследователи хотят минимизировать вмешательство и наблюдать за восстановлением рифа в течение нескольких периодов ежегодно.

Как пишет aiforgood, сейчас компания тренирует встроенный ИИ, чтобы RoboTurtle мог самостоятельно распознавать объекты и выполнять мониторинговые задачи. Во время демонстрации на CES робот плавал преимущественно на поверхности, но технически он способен погружаться на глубину до пяти метров.

Как и настоящая черепаха, RoboTurtle периодически всплывает на поверхность. Это нужно для передачи данных и GPS-сигнала, а также для подзарядки – на спине робота размещена солнечная панель. Такой подход позволяет длительное время работать без прямого вмешательства человека.

Несмотря на впечатляющие результаты, в Beatbot признают, что проект еще далек от завершения. Команда оценивает, что совершенствование движений займет около полутора лет, а полноценное развертывание RoboTurtle возможно через три–пять лет. На фоне CES 2026, где немного разработок с четкой практической пользой, RoboTurtle выглядит примером технологии с понятной и важной миссией.