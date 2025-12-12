Производитель роботов 1X "трудоустроил" свой товар на фабрики и склады

Норвежская компания 1X договорилась о поставке до 10 тысяч гуманоидов Neo для промышленных нужд портфельных компаний инвестора EQT. Хотя Neo рекламировали как домашнего робота, спрос со стороны фабрик и складов оказался значительно реальнее и перспективнее.

Робототехническая компания 1X объявила о стратегическом партнерстве с инвестором EQT, которое предусматривает поставку до 10 тысяч роботов Neo в период с 2026 по 2030 год. EQT управляет более чем 300 компаний, а основными направлениями использования роботов станут производство, логистика и складские операции. 1X подтверждает, что каждый клиент из портфеля EQT будет подписывать отдельный контракт. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой businesswire.

Почему бытовой гуманоид Neo вдруг стал нужен бизнесу?

Особенность сделки в том, что Neo позиционировался как робот для дома – компания называла его "первым гуманоидом для бытового использования". В отличие от конкурентов, 1X не делала из него промышленный продукт. Для индустрии в ассортименте компании существует другая модель – Eve Industrial. Но именно Neo станет частью нового партнерства.

Когда в октябре 1X открыла предзаказ на Neo по цене 20 тысяч долларов, компания акцентировала на его домашних функциях: выполнение различных бытовых задач и взаимодействие с людьми. Нынешний контракт демонстрирует совсем другой сценарий применения, что выглядит значительно более жизнеспособным, ведь рынок бытовых гуманоидов пока не готов к массовому внедрению. Высокая цена также резко сужает круг потенциальных потребителей.

Как пишет TechCrunch, Neo имеет и чувствительный аспект конфиденциальности: операторы 1X могут смотреть в камеры робота, фактически получая доступ к дому владельца. Для персонального использования это становится серьезным барьером. Кроме того, эксперты указывают на возможные риски для детей и животных из-за размера и нестабильности гуманоидов. Некоторые ученые и венчурные инвесторы прогнозируют, что массовое бытовое использование таких роботов может быть отложено на несколько лет или даже десятилетия.

Компания не раскрывает количество предзаказов Neo, но отмечает, что спрос "значительно превысил" ожидания. В общем 1X, основанная в 2014 году, привлекла более 130 млн долларов инвестиций от EQT Ventures, Tiger Global, OpenAI Startup Fund и других фондов. Соглашение с EQT может стать для компании первым масштабным шагом в сторону промышленной робототехники, даже если Neo изначально создавали совсем для другой роли.