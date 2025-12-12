Виробник роботів 1X "працевлаштував" свій товар на фабрики та склади

Норвезька компанія 1X домовилася про поставку до 10 тисяч гуманоїдів Neo для промислових потреб портфельних компаній інвестора EQT. Хоча Neo рекламували як домашнього робота, попит з боку фабрик і складів виявився значно реальнішим та перспективнішим.

Робототехнічна компанія 1X оголосила про стратегічне партнерство з інвестором EQT, яке передбачає постачання до 10 тисяч роботів Neo у період з 2026 до 2030 року. EQT управляє понад 300 компаніями, а основними напрямами використання роботів стануть виробництво, логістика та складські операції. 1X підтверджує, що кожен клієнт з портфеля EQT підписуватиме окремий контракт. Про це розповідає 24 Канал із посиланням businesswire.

Чому побутовий гуманоїд Neo раптом став потрібен бізнесу?

Особливість угоди в тому, що Neo позиціонувався як робот для дому – компанія називала його "першим гуманоїдом для побутового використання". На відміну від конкурентів, 1X не робила з нього промисловий продукт. Для індустрії в асортименті компанії існує інша модель – Eve Industrial. Але саме Neo стане частиною нового партнерства.

Коли в жовтні 1X відкрила передзамовлення на Neo за ціною 20 тисяч доларів, компанія акцентувала на його домашніх функціях: виконання різних побутових завдань і взаємодія з людьми. Нинішній контракт демонструє зовсім інший сценарій застосування, що виглядає значно життєздатнішим, адже ринок побутових гуманоїдів поки не готовий до масового впровадження. Висока ціна також різко звужує коло потенційних споживачів.

Як пише TechCrunch, Neo має й чутливий аспект конфіденційності: оператори 1X можуть дивитись у камери робота, фактично отримуючи доступ до дому власника. Для персонального використання це стає серйозним бар'єром. Окрім того, експерти вказують на можливі ризики для дітей і тварин через розмір та нестабільність гуманоїдів. Деякі науковці й венчурні інвестори прогнозують, що масове побутове використання таких роботів може бути відкладене на кілька років або навіть десятиліття.

Компанія не розкриває кількість передзамовлень Neo, але зазначає, що попит "значно перевищив" очікування. Загалом 1X, заснована у 2014 році, залучила понад 130 млн доларів інвестицій від EQT Ventures, Tiger Global, OpenAI Startup Fund та інших фондів. Угода з EQT може стати для компанії першим масштабним кроком у бік промислової робототехніки, навіть якщо Neo спочатку створювали зовсім для іншої ролі.