Роман исключили из списка номинантов на премию Гонкура из-за обвинений в использовании ИИ

Роман канадско-гаитянского писателя Телисона Орелиена претендовал на одну из главных литературных наград Франции. После обвинений в использовании ИИ и новых заявлений о плагиате книгу исключили из списка претендентов.

Академія Гонкурівської премії заявила, що прибрала роман "C'était ça ou mourir" ("Це або смерть") Теліcона Орелієна з довгого списку престижної французької літературної нагороди. Про це пише The Guardian.

Чому роман виключили з Гонкурівської премії?

Спочатку рішення було пов'язане зі звинуваченнями у використанні штучного інтелекту. Однак згодом у французьких медіа з'явилися також твердження про можливий плагіат у творчості автора.

Академія заявила, що рішення ухвалили "з прагнення зберегти доброчесність Гонкурівської премії та самої академії", центральною роллю якої є підтримка й відзначення літератури, написаної людьми.

У своїй заяві організація також послалася на "плагіат, у якому автор був винний протягом певного часу і який нещодавно було виявлено", а також на результати кількох аналізів дослідників і журналістів. За словами академії, вони в сукупності вказують на те, що книга "з великою ймовірністю значною мірою є продуктом штучного інтелекту". Академія додала, що таким рішенням хоче надіслати чіткий сигнал і показати, що не підтримує створення текстів за допомогою ШІ.

Що відомо про роман?

"C'était ça ou mourir" – це художній твір від першої особи, у якому розповідається історія вчителя історії та географії, який залишає свою батьківщину через насильство з боку банд і вирушає у небезпечну подорож.

Головний герой проходить через 12 країн, перш ніж знаходить безпечне місце в Канаді. Теліcон Орелієн народився на Гаїті. Його роман вийшов у Франції у видавництві Grasset у серпні 2026 року. До появи звинувачень книга вже отримала значну увагу читачів і критиків.

За наведеними даними, у Франції продали близько 35 000 примірників роману. Твір також отримав Prix du roman Fnac, одну з помітних французьких літературних нагород, а права на переклад продали більш ніж у 20 країнах.

Саме в день отримання премії Fnac, 21 вересня, у соцмережі X з'явилися звинувачення у використанні штучного інтелекту.

Звідки взялися звинувачення у використанні ШІ?

Анонімний акаунт у соцмережі X під назвою Balance ton Claude заявив, що перевірив роман за допомогою сервісу для виявлення текстів, створених штучним інтелектом, Pangram. Автор акаунта стверджував, що програма визначила роман як "майже повністю" написаний штучним інтелектом.

Однак результати такої перевірки не виявилися однозначними. Точність Pangram та інших подібних інструментів давно викликає питання, а французькі медіа згодом знайшли інші системи аналізу, які визначили "C'était ça ou mourir" як текст, найімовірніше написаний людиною.

Тому саме по собі використання ШІ-детектора не стало остаточним доказом того, хто написав роман. Попри це, звинувачення швидко поширилися в соцмережах і спричинили публічну дискусію навколо книги.

Пізніше з'ясувалося, що за анонімним акаунтом стояв Самюель Фітуссі, оглядач французької газети Le Figaro. Видання самостійно розкрило особу автора акаунта.

Фітуссі пояснив, що почав кампанію проти роману, хоча сам називає себе прихильником технологічного прогресу. За його словами, він побоюється, що штучний інтелект може призвести до зникнення читання та письма.

Що відповів письменник?

Орелієн категорично заперечив звинувачення у використанні ШІ. Він також заявив, що вважає їх расово мотивованими. "Я завжди любив творити й писати. Не бачу, навіщо мені використовувати машину", – сказав письменник.

В інтерв'ю французькій газеті Libération Орелієн пояснив, що використовував у романі традиційну мову та ритми, характерні для Гаїті й Карибського регіону.

"Образність, повторення і ритм – це жива мова, вони мої", – заявив автор. Письменник також виступив на літературному фестивалі Les Correspondances у Маноску на півдні Франції. Він сказав, що ситуація перетворилася не просто на атаку на його книгу, а й на спробу атакувати його власний голос.

"Є бажання не просто атакувати книгу, а передусім мій голос... змусити мене замовкнути", – сказав Орелієн. Після цього він заявив, що хоче "зробити крок назад" і дочекатися, поки ситуація заспокоїться.

Окремо з'явилися звинувачення у плагіаті

Спочатку президент Академії Гонкурівської премії Філіп Клодель закликав обережно ставитися до звинувачень у використанні штучного інтелекту.

Однак згодом ситуація змінилася після появи інших звинувачень – цього разу у плагіаті. Французьке видання Libération повідомило про можливе запозичення Орелієном тексту з оповідання, яке раніше отримало літературну нагороду. За даними газети, йдеться про текст із передмови французького журналіста Луї Повеля до книги "Ранок магів", вперше опублікованої у 1960 році.

Саме ці нові звинувачення Академія Гонкурівської премії також згадала у своєму поясненні рішення виключити роман зі списку.

Водночас видавництво Les Éditions du Boréal, яке опублікувало книгу в Канаді, закликало не робити поспішних висновків.

"На жаль, на цьому етапі ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати звинувачення, висунуті проти автора", – заявило видавництво у коментарі The Guardian.

У Boréal наголосили, що без достовірних і конкретних доказів не вважають за можливе вирішувати, чи має ця книга право на існування. Видавництво також заявило, що його турбують нові звинувачення у плагіаті, але закликало пам'ятати про людину, яка стоїть за книгою.

Ми однозначно засуджуємо сповнені ненависті повідомлення та особисті атаки останніх днів і закликаємо всіх до стриманості, – йдеться в заяві.

Коли оголосять переможця премії?

Попри виключення роману Орелієна, боротьба за Гонкурівську премію 2026 року продовжується. Академія має опублікувати короткий список претендентів 6 жовтня, а переможця оголосить 4 листопада.

Історія "C'était ça ou mourir" стала одним із помітних прикладів суперечки про використання штучного інтелекту в літературі. При цьому самі результати ШІ-детекторів у випадку роману не є однозначними: одні інструменти вказували на можливе використання ШІ, тоді як інші визначали текст як переважно написаний людиною.

Паралельні звинувачення у плагіаті стали окремою підставою для рішення Академії Гонкурівської премії. Водночас частина тверджень щодо авторства книги та запозичень залишається предметом публічної дискусії.