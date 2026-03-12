Теперь без пропаганды: Россия потеряла спутник, который транслировал "русский мир"

Россия потеряла один из своих телевизионных спутников, который обеспечивал трансляцию ряда каналов, в том числе на оккупированные территории Украины. Аппарат неожиданно прекратил работу в начале марта и восстановить его уже не удалось.

Российский телекоммуникационный спутник Express-AT1 прекратил работу 4 марта по неизвестным причинам. Как сообщила государственная компания Космическая связь, восстановить функционирование аппарата не удалось, поэтому его фактически считают потерянным. Об этом пишет Cnews.

Что произошло со спутником и как это повлияет на вещание?

Спутник использовался для трансляции нескольких российских телевизионных платформ. Через него работали, в частности, сервисы НТВ-Плюс, Триколор и оператор Русский мир. Последний создали в 2022 году с участием Общероссийский народный фронт для вещания на оккупированных Россией территориях Украины.

Новый спутник, который должен заменить потерянный, – Express-AT3 – планируют вывести на орбиту не ранее 2030 года.

После потери аппарата некоторые операторы уже ищут альтернативы. Например, компания Триколор смогла временно возобновить вещание, использовав спутник ABS-2A. Этот аппарат принадлежит компании со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах, поэтому абонентов попросили перенастроить свои спутниковые антенны.

Зато оператор Русский мир не имеет возможности использовать иностранные спутники из-за санкционных ограничений. Компания сообщила клиентам, что сервис временно недоступен, и посоветовала перейти на цифровое эфирное телевидение.

Как пишет российская Медуза, ситуация осложняется тем, что на оккупированных территориях исторически работали украинские операторы спутникового телевидения. В то же время в некоторых регионах оккупационные власти запрещала использовать антенны, настроенные на европейские спутники.

Аналитики отмечают, что для оператора "Русский мир" поиск альтернативного спутника может стать самой сложной задачей. Политические причины могут осложнить договоренности с иностранными партнерами. Даже если новую платформу вещания найдут, компании придется фактически заново формировать абонентскую базу.