Тепер без пропаганди: Росія втратила супутник, який транслював "руський мир"

Росія втратила один зі своїх телевізійних супутників, який забезпечував трансляцію низки каналів, зокрема на окуповані території України. Апарат несподівано припинив роботу на початку березня і відновити його вже не вдалося.

Російський телекомунікаційний супутник Express‑AT1 припинив роботу 4 березня через невідомі причини. Як повідомила державна компанія Космическая связь, відновити функціонування апарата не вдалося, тому його фактично вважають втраченим. Про це пише Cnews.

Дивіться також Супутник NASA вагою майже 600 кілограмів упаде на Землю 11 березня

Що сталося із супутником і як це вплине на мовлення?

Супутник використовувався для трансляції кількох російських телевізійних платформ. Через нього працювали, зокрема, сервіси НТВ‑Плюс, Триколор та оператор Русский мир. Останній створили у 2022 році за участю Общероссийский народный фронт для мовлення на окупованих Росією територіях України.

Новий супутник, який має замінити втрачений, – Express‑AT3 – планують вивести на орбіту не раніше 2030 року.

Після втрати апарата деякі оператори вже шукають альтернативи. Наприклад, компанія Триколор змогла тимчасово відновити мовлення, використавши супутник ABS‑2A. Цей апарат належить компанії зі штаб-квартирою в Об'єднаних Арабських Еміратах, тому абонентів попросили переналаштувати свої супутникові антени.

Натомість оператор Русский мир не має можливості використовувати іноземні супутники через санкційні обмеження. Компанія повідомила клієнтів, що сервіс тимчасово недоступний, і порадила перейти на цифрове ефірне телебачення.

Як пише російська Медуза, ситуація ускладнюється тим, що на окупованих територіях історично працювали українські оператори супутникового телебачення. Водночас у деяких регіонах окупаційна влада забороняла використовувати антени, налаштовані на європейські супутники.

Аналітики зазначають, що для оператора "Русский мир" пошук альтернативного супутника може стати найскладнішим завданням. Політичні причини можуть ускладнити домовленості з іноземними партнерами. Навіть якщо нову платформу мовлення знайдуть, компанії доведеться фактично заново формувати абонентську базу.