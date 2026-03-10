Що відомо про цей супутник?

Космічний апарат під назвою Van Allen Probe A, вага якого становить приблизно 600 кілограмів, має увійти в щільні шари атмосфери. Цей супутник був запущений у серпні 2012 року разом зі своїм близнюком, зондом Van Allen Probe B. Протягом майже чотирнадцяти років вони працювали на високоеліптичних орбітах, наближаючись до Землі на відстань 618 кілометрів і віддаляючись від неї на 30 415 кілометрів. Основною метою місії було дослідження поясів Ван Аллена – зон інтенсивної радіації, що оточують нашу планету, пише Space.

Дивіться також Які наслідки на нас чекають, якщо всі супутники раптом вийдуть з ладу

Активна фаза місії завершилася ще у 2019 році, коли обидва апарати були вимкнені. З того часу Van Allen Probe A лишався на орбіті як космічне сміття. Початкові розрахунки вказували на те, що супутники зможуть утримуватися в космосі до 2034 року.

Проте неочікувано висока сонячна активність останніми роками внесла корективи. Через сонячні спалахи атмосфера Землі частіше розширювалась, що призвело до посилення сили тертя, яка діє на об'єкти на низькій навколоземній орбіті. Саме цей фактор прискорив падіння супутника, "скоротивши" його перебування в космосі на кілька років.

Наукова спадщина місії Van Allen Probes залишається неоціненною. Дані, зібрані за роки роботи, досі аналізуються вченими для прогнозування космічної погоди. Це критично важливо для захисту астронавтів, стабільної роботи систем навігації, зв'язку та навіть енергетичних мереж на Землі. Зонди допомогли краще зрозуміти динаміку радіаційних поясів та їхній вплив на сучасні технології.

Коли впаде супутник?

За уточненими даними Космічних сил США, вхід супутника в атмосферу очікується 10 березня близько 23:45 за Гринвічем. За північноамериканським східним часом це 19:45, а в Україні вже буде початок доби 11 березня, а саме 01:45. Можливе відхилення становить досить значні 24 години в обидва боки.

Фахівці NASA пояснюють, що значна частина апарата просто випарується від тертя об повітря, проте окремі тугоплавкі компоненти можуть витримати цей процес і впасти на поверхню Землі.

Чи є небезпека для людей?

Питання безпеки залишається пріоритетним, проте науковці заспокоюють: ймовірність того, що уламки заподіють шкоду комусь із людей, є надзвичайно низькою і становить приблизно 1 до 4 200. У відсотковому еквіваленті цей ризик оцінюють у 0,02 відсотка.

Такий оптимізм пояснюється тим, що близько 70 відсотків нашої планети вкрито водою, тому найімовірнішим місцем "приземлення" залишків супутника стане відкритий океан, далеко від населених пунктів.

Дивіться також США розсекретили унікальний супутник, яким прослуховували суперників у часи холодної війни

А що другий супутник?

Цікаво, що другий супутник-близнюк, Van Allen Probe B, все ще залишається на орбіті. Хоча на нього також впливає сонячна активність, траєкторія його руху виявилася стійкішою, тому його повернення очікується не раніше ніж у 2030 році. А поки що світова спільнота спостерігає за фінальними хвилинами життя його напарника, який завершує свій довгий шлях служіння науці.