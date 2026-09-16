Российские хакеры парализовали сайт парламента Норвегии из-за помощи Украине

Норвежский парламент, известный как Стортинг, подвергся кибератаке, в результате которой были выведены из строя официальные веб-ресурсы и серверы учреждения. За инцидентом стоят пророссийские хакеры, которые решили отомстить стране за подписание соглашения об оборонном сотрудничестве с Украиной.

Последствия атаки

Кибератака началась в понедельник днем, когда злоумышленники искусственно перегрузили инфраструктуру Стортинга с помощью массированного трафика. Как сообщает издание RMF24, это привело к масштабным сбоям в работе серверов и приостановило функционирование официального сайта парламента.

Специалисты пытались восстановить работу ресурсов в течение всего следующего дня.

Парламент по-прежнему испытывает проблемы со своими веб-страницами, и мы продолжаем принимать меры по стабилизации системы,

– прокомментировал руководитель IT-отдела Стортинга Бьярне Эстбю.

Мотивы хакеров и месть за поддержку Украины

Ответственность за хакерскую атаку открыто взяла на себя пророссийская группировка Server Killers. В конце августа злоумышленники объявили в своем Telegram-канале кибервойну Норвегии. Они открыли новый фронт в цифровом пространстве, чтобы отомстить за соглашение об оборонном сотрудничестве, которое Норвегия и Украина подписали 23 августа.

История кибератак на норвежский парламент

Это уже не первый подобный инцидент в истории норвежского законодательного органа. Почти ровно шесть лет назад, в августе 2020 года, Стортинг также пострадал от действий киберпреступников.

Тогда хакеры взломали часть электронных почтовых ящиков депутатов и сотрудников парламента и похитили личные данные, банковскую информацию и документы, касающиеся парламентской деятельности. Норвежская контрразведка PST впоследствии связала эту атаку с хакерской группировкой Fancy Bear, которая работает на российскую военную разведку ГРУ.