Будущий флагман Samsung оснастят фантастической технологией, благодаря которой вы забудете о защитном стекле

Компания Samsung может оснастить свой будущий флагман Galaxy S27 Ultra уникальным самовосстанавливающимся стеклом. Эта технология позволит устройству самостоятельно устранять мелкие царапины и сохранять идеальный вид без использования дополнительных защитных пленок или стекла.

Новый шаг в защите мобильных устройств

Инженеры южнокорейского гиганта объединили усилия с известным производителем защитного стекла Corning, чтобы создать революционное покрытие, пишет Android Authority. Совместная разработка призвана решить одну из самых больших проблем современных пользователей – появление мелких царапин от повседневного использования.

Информацией о разработке поделился известный инсайдер под ником Schrödinger в социальной сети X. По его данным, специалисты создают новое покрытие для следующего поколения защитного стекла Gorilla Armor. Главная цель проекта заключается в том, чтобы позволить поверхности самостоятельно восстанавливаться после ежедневных мелких повреждений.

Технология может иметь определенный компромисс. Новое покрытие, вероятно, окажется менее устойчивым к сильным царапинам, чем традиционное закаленное стекло. Несмотря на это, способность самостоятельно затягивать мелкие трещины толщиной с волосок может стать решающим фактором для покупателей.

Пока разработчики не раскрывают, появится ли такое стекло непосредственно на экране Galaxy S27 Ultra или его используют только для защиты задней панели смартфона. Также остаются тайной сроки разработки и официальное название будущего продукта.

Забытое прошлое: опыт прошлых лет

Концепция материалов, способных восстанавливать собственную структуру, кажется фантастической, однако производители уже пытались воплотить ее в жизнь ранее. Еще в 2015 году компания LG выпустила смартфон G Flex 2. Задняя крышка этого гаджета имела специальный пластиковый слой, который со временем затягивал мелкие повреждения.

Однако тогда у технологии были серьезные недостатки. Используемый тогда пластик очень быстро собирал отпечатки пальцев и притягивал пыль. За одиннадцать лет индустрия сделала огромный шаг вперед, поэтому современное стекло от Corning должно показать значительно лучшие результаты.

Почему ожидать от будущего флагмана

Недавние утечки изображений Galaxy S27 Ultra показывают, что внешне смартфон мало чем будет отличаться от модели S26 Ultra. Единственным заметным изменением станет новый дизайн блока камер, который очень напоминает оформление iPhone. Однако революционное стекло может стать именно той внутренней инновацией, которая удивит рынок.

Корейский производитель представит новую линейку флагманских смартфонов на специальном мероприятии в начале 2027 года. Тогда компания и раскроет все технические секреты своей разработки.