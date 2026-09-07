Samsung навсегда закрывает два уникальных сервиса

Эра искусственного интеллекта заставляет технологических гигантов менять приоритеты и отказываться от устаревших инструментов. Компания Samsung решила незаметно закрыть два приложения дополненной реальности, которыми ранее активно хвасталась на презентациях своих флагманов.

Устаревшие технологии прошлого

Южнокорейский гигант официально прекращает поддержку сервисов AR Doodle и Quick Measure. Разработчики опубликовали обновленные списки изменений в фирменном магазине Galaxy App Store, где указали, что оба инструмента полностью прекратят работу 31 декабря 2026 года, пишет Android Authority.

Когда-то дополненная реальность, как и метавселенная или блокчейн, была главным трендом мобильного рынка. Однако с началом безраздельного господства искусственного интеллекта компании начали массово сворачивать функции дополненной реальности, которые ранее активно продвигали. Оба мобильных сервиса не получат поддержки в будущих версиях операционной системы, начиная с обновления One UI 9.

Почему эти мобильные приложения запомнились

Приложение AR Doodle позволяло пользователям рисовать виртуальные объекты в воздухе с помощью камеры телефона и стилуса, прикрепляя рисунки к лицам или предметам.

Другой сервис, Quick Measure, помогал измерять физические размеры объектов в реальном пространстве с помощью камеры смартфона.

Интересно, что на некоторых новых устройствах, в частности на гибком смартфоне Galaxy Fold 8, компания уже заблокировала эти функции. После истечения срока пользователи больше не смогут загрузить приложения из магазина. Несмотря на это, приложения будут продолжать работать на тех телефонах, где пользователи установили их ранее. Эксперты советуют скачать их до конца года, если вы планируете пользоваться ими и дальше.