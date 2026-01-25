Пять самых частых проблем с Bluetooth и как их решить

Bluetooth давно стал стандартом беспроводного соединения для наушников, клавиатур, авто и других устройств. Хотя технология считается стабильной, пользователи до сих пор сталкиваются с проблемами подключения, звука и стабильности работы даже на современных версиях Bluetooth.

Несмотря на постоянные обновления стандарта и появление новых версий Bluetooth, эта технология остается уязвимой к сбоям. Проблемы могут возникать как на смартфонах и ноутбуках, так и с наушниками, авто-системами или другими аксессуарами - часто без очевидной причины. Об этом рассказывает BGR.

Смотрите также Как продлить время работы ноутбука во время отключений света

Какие проблемы с Bluetooth случаются чаще всего?

Устройство не подключается или не находится. Одна из самых распространенных ситуаций – когда Bluetooth-устройство не хочет соединяться или вообще не появляется в списке доступных. Причиной может быть выключенный режим сопряжения, низкий заряд батареи, большое расстояние между устройствами или сохраненное старое подключение. Чаще всего помогает удаление устройства из списка сопряженных и повторное подключение. Если проблема не исчезает, стоит обновить или переустановить драйверы Bluetooth.

Связь постоянно обрывается. Регулярные разрывы соединения часто связаны с энергосбережением. Смартфоны и компьютеры могут ограничивать работу беспроводных модулей для экономии батареи. Также проблемы возникают, когда наушники или гарнитура одновременно подключены к нескольким устройствам. Отключение режима энергосбережения и multipoint-подключения обычно стабилизирует работу.

Высокая задержка или заметный лаг. Хотя современный Bluetooth значительно уменьшил задержки, они все еще могут быть ощутимыми во время игр или просмотра видео. Причинами становятся устаревшие драйверы, помехи между устройствами или использование старых стандартов Bluetooth. Для минимальной задержки стоит использовать устройства с поддержкой кодеков aptX LL, aptX Adaptive или хотя бы Bluetooth 5 и более новых версий.

Плохой звук или его отсутствие. Иногда Bluetooth-наушники подключаются, но звук или очень низкого качества, или исчезает полностью. Как пишет Sonoro, часто система выбирает неправильный аудиовыход или включает режим громкой связи, который существенно ухудшает качество. Проверка настроек звука, выключение Hands-Free режима и выбор максимального качества аудио помогают решить проблему.

Bluetooth перестает работать после обновлений. Обновления системы могут не только исправлять ошибки, но и создавать новые. Если Bluetooth перестал работать после апдейта, стоит попробовать перезагрузку, очистку кэша и повторное сопряжение устройств. В крайних случаях помогает откат драйверов или ожидание исправлений от производителя.