Один из крупнейших айсбергов в истории, A23a, который почти 40 лет дрейфовал по океану, начал стремительно разрушаться. Его вес когда-то достигал триллиона тонн, но теперь ледяной гигант, попав в теплые воды, может исчезнуть навсегда. Его история полна неожиданных поворотов, а финал может наступить уже вскоре.

Что стало причиной внезапного разрушения?

История гигантского айсберга, известного как A23a, началась еще в 1986 году, когда он откололся от шельфового ледника в Антарктиде. Однако почти сразу ледяная глыба села на мель в море Ведделла и оставалась неподвижной на океанском дне более трех десятилетий. Только в 2020 году айсберг наконец освободился из этой ловушки и начал свое долгое путешествие, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

В начале своего пути A23a был настоящим великаном: его вес составлял почти триллион тонн, а площадь была вдвое больше территории Большого Лондона (это целый регион и графство в Англии, которое охватывает столицу Соединенного Королевства, город Лондон, а также прилегающие территории). Однако сейчас, по данным спутниковых снимков, его размер уменьшился более чем вдвое и составляет около 1770 квадратных километров. В последние недели от него начали откалываться огромные обломки, некоторые из которых достигают 400 квадратных километров, что создает угрозу для судоходства.

Мощное Антарктическое циркумполярное течение понесло этот кусок льда по так называемой "аллее айсбергов" в сторону Южной Атлантики. В марте этого года он приблизился к отдаленному острову Южная Джорджия, что вызвало беспокойство ученых. Существовали опасения, что гигант может сесть на мель вблизи острова и помешать пингвинам и тюленям добывать пищу для своего потомства. К счастью, в конце мая айсберг изменил курс и продолжил движение на север.



Траектория движения айсберга A23a / Фото Agence France-Presse

Ускорившись, иногда преодолевая до 20 километров в сутки, A23a попал в теплые воды, где под воздействием высоких температур и больших волн начал быстро разрушаться. По словам Эндрю Мейджерса, океанографа из Британской антарктической службы, айсберг разрушается довольно драматично. Он назвал это "гниением снизу" из-за слишком теплой воды, которая не позволяет сохранять целостность.

По мнению ученого, этот процесс постоянного таяния приведет к тому, что уже через несколько недель айсберг станет неузнаваемым.

Ученые были удивлены, как долго A23a смог продержаться. Большинство айсбергов не преодолевают такое большое расстояние. Благодаря своим огромным размерам он оказался устойчивее других. Однако, как отмечают эксперты, любой айсберг, покидающий холодные воды Антарктики, в конце концов обречен на таяние.

Откол айсбергов является естественным процессом. Однако ученые фиксируют, что скорость потери льда Антарктидой растет, и связывают это с изменением климата, вызванным деятельностью человека.