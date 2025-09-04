Один із найбільших айсбергів в історії, A23a, що майже 40 років дрейфував океаном, почав стрімко руйнуватися. Його вага колись сягала трильйона тонн, але тепер крижаний гігант, потрапивши в теплі води, може зникнути назавжди. Його історія сповнена несподіваних поворотів, а фінал може настати вже незабаром.

Що стало причиною раптового руйнування?

Історія гігантського айсберга, відомого як A23a, розпочалася ще в 1986 році, коли він відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді. Проте майже одразу крижана брила сіла на мілину в морі Ведделла і лишалася нерухомою на океанському дні понад три десятиліття. Лише у 2020 році айсберг нарешті звільнився з цієї пастки й розпочав свою довгу подорож, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

На початку свого шляху A23a був справжнім велетнем: його вага становила майже трильйон тонн, а площа була вдвічі більшою за територію Великого Лондона (це цілий регіон і графство в Англії, яке охоплює столицю Сполученого Королівства, місто Лондон, а також прилеглі території). Однак зараз, за даними супутникових знімків, його розмір зменшився більш ніж удвічі й становить близько 1770 квадратних кілометрів. Останніми тижнями від нього почали відколюватися величезні уламки, деякі з яких сягають 400 квадратних кілометрів, що створює загрозу для судноплавства.

Потужна Антарктична циркумполярна течія понесла цей шмат льоду так званою "алеєю айсбергів" у бік Південної Атлантики. У березні цього року він наблизився до віддаленого острова Південна Джорджія, що викликало занепокоєння вчених. Існували побоювання, що гігант може сісти на мілину поблизу острова і завадити пінгвінам та тюленям добувати їжу для свого потомства. На щастя, наприкінці травня айсберг змінив курс і продовжив рух на північ.



Траєкторія руху айсберга A23a / Фото Agence France-Presse

Прискорившись, іноді долаючи до 20 кілометрів на добу, A23a потрапив у тепліші води, де під впливом високих температур та великих хвиль почав швидко руйнуватися. За словами Ендрю Мейджерса, океанографа з Британської антарктичної служби, айсберг руйнується досить драматично. Він назвав це "гниттям знизу" через надто теплу воду, яка не дозволяє зберігати цілісність.

На думку вченого, цей процес постійного танення призведе до того, що вже за кілька тижнів айсберг стане невпізнаваним.

Науковці були здивовані, як довго A23a зміг протриматися. Більшість айсбергів не долають таку велику відстань. Завдяки своїм величезним розмірам він виявився стійкішим за інших. Однак, як зазначають експерти, будь-який айсберг, що залишає холодні води Антарктики, зрештою приречений на танення.

Відкол айсбергів є природним процесом. Проте вчені фіксують, що швидкість втрати льоду Антарктидою зростає, і пов'язують це зі зміною клімату, спричиненою діяльністю людини.