В пятницу 12 сентября в небе над Китаем заметили яркий объект, похожий на огненный шар. По соцсетям стремительно распространилось видео, как его сбивает ракета. Пользователи предположили, что кадры фиксируют момент сбивания метеорита системой ПВО. Однако астрономы считают такой сценарий крайне маловероятным.

Некоторые местные СМИ даже подхватили версию о "сбитии метеорита", ссылаясь на второе сияние, которое якобы появилось перед основной вспышкой. Однако как специалисты, так и любители сходят во мнении, что это был не метеорит и этому есть основательные объяснения, рассказывает 24 Канал.

Сразу следует заметить, что официальные источники эту информацию не подтверждают. 13 сентября Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана заявило, что не получало никаких сообщений о работе ПВО или перехвате воздушных объектов. Об этом сообщило издание The Watchers.

Видео сбития неизвестного объекта в небе над Китаем:

Хотя событие совпало во времени с военными учениями и боевыми стрельбами в Желтом море и заливе Бохайвань, прямая связь между ними и вспышкой не установлена.

Кроме того, ни Международная метеорная организация, нет Американское метеорное общество не зафиксировали этот случай.

Почему сбить метеорит почти нереально?

Перехват природного метеорита в атмосфере является чрезвычайно сложной задачей, ведь метеориты движутся с большой скоростью, появляются почти без предупреждения, а перехватчик требует значительного времени для отслеживания и наведения на такой высокоскоростной и непредсказуемый объект.

Украинское сообщество любителей космоса Alpha Centauri объяснило, что уничтожение метеорита средствами ПВО является практически невозможной задачей для современных технологий.

Дело в том, что метеориты входят в атмосферу Земли на скоростях от 11 до 72 километров в секунду. Для сравнения, даже самые быстрые межконтинентальные баллистические ракеты на финальном этапе полета достигают скорости 5-7 км/с.

Это означает, что космические тела движутся в 2-7 раз быстрее самых сложных целей, для перехвата которых создавались системы ПВО.

Даже если расчет ПВО чудом успеет отреагировать на такой объект, имеющиеся ракеты-перехватчики просто не смогут догнать и уничтожить столь быструю цель,

– объяснили в сообществе.

Стоит также добавить, что многие страны занимаются исследованиями для защиты планеты от метеоритных угроз, поэтому успешный перехват ракетой метеорита, угрожающего населенной территории, было бы значительным событием, широко подтвержденным. Однако в этом случае нет подтверждения из официальных источников.

Что же это могло быть?

Вероятнее всего, на видео зафиксировано уничтожение обычной военной мишени во время учений, рассказывает Defense Express. Почему она горела и разваливалась, точно неизвестно, но версия о сбитом метеорите остается крайне маловероятной.

Издание также добавляет, что администрация морской безопасности Китая публиковала предупреждение о проведении боевых стрельб в некоторых районах Бохайского моря с 00:00 12 сентября по 24:00 15 сентября.

В сообщении также отмечается о проведении боевых стрельб в южных регионах Желтого моря с 10 по 25 сентября, ежедневно с 10:00 до 22:00.