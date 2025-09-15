Некоторые местные СМИ даже подхватили версию о "сбитии метеорита", ссылаясь на второе сияние, которое якобы появилось перед основной вспышкой. Однако как специалисты, так и любители сходят во мнении, что это был не метеорит и этому есть основательные объяснения, рассказывает 24 Канал.

Сразу следует заметить, что официальные источники эту информацию не подтверждают. 13 сентября Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана заявило, что не получало никаких сообщений о работе ПВО или перехвате воздушных объектов. Об этом сообщило издание The Watchers.

Видео сбития неизвестного объекта в небе над Китаем:

Хотя событие совпало во времени с военными учениями и боевыми стрельбами в Желтом море и заливе Бохайвань, прямая связь между ними и вспышкой не установлена.

Кроме того, ни Международная метеорная организация, нет Американское метеорное общество не зафиксировали этот случай.

Почему сбить метеорит почти нереально?

Перехват природного метеорита в атмосфере является чрезвычайно сложной задачей, ведь метеориты движутся с большой скоростью, появляются почти без предупреждения, а перехватчик требует значительного времени для отслеживания и наведения на такой высокоскоростной и непредсказуемый объект.

Украинское сообщество любителей космоса Alpha Centauri объяснило, что уничтожение метеорита средствами ПВО является практически невозможной задачей для современных технологий.

Дело в том, что метеориты входят в атмосферу Земли на скоростях от 11 до 72 километров в секунду. Для сравнения, даже самые быстрые межконтинентальные баллистические ракеты на финальном этапе полета достигают скорости 5-7 км/с.

Это означает, что космические тела движутся в 2-7 раз быстрее самых сложных целей, для перехвата которых создавались системы ПВО.

Даже если расчет ПВО чудом успеет отреагировать на такой объект, имеющиеся ракеты-перехватчики просто не смогут догнать и уничтожить столь быструю цель,

– объяснили в сообществе.

Стоит также добавить, что многие страны занимаются исследованиями для защиты планеты от метеоритных угроз, поэтому успешный перехват ракетой метеорита, угрожающего населенной территории, было бы значительным событием, широко подтвержденным. Однако в этом случае нет подтверждения из официальных источников.

Что же это могло быть?

Вероятнее всего, на видео зафиксировано уничтожение обычной военной мишени во время учений, рассказывает Defense Express. Почему она горела и разваливалась, точно неизвестно, но версия о сбитом метеорите остается крайне маловероятной.

Издание также добавляет, что администрация морской безопасности Китая публиковала предупреждение о проведении боевых стрельб в некоторых районах Бохайского моря с 00:00 12 сентября по 24:00 15 сентября.

В сообщении также отмечается о проведении боевых стрельб в южных регионах Желтого моря с 10 по 25 сентября, ежедневно с 10:00 до 22:00.