У п'ятницю 12 вересня у небі над Китаєм помітили яскравий об'єкт, схожий на вогняну кулю. Соцмережами стрімко поширилося відео, як його збиває ракета. Користувачі припустили, що кадри фіксують момент збивання метеорита системою ППО. Однак астрономи вважають такий сценарій вкрай малоймовірним.

Деякі місцеві ЗМІ навіть підхопили версію про "збиття метеорита", посилаючись на друге сяйво, яке нібито з'явилося перед основним спалахом. Однак як фахівці, так і аматори сходять на думці, що це був не метеорит і цьому є ґрунтовні пояснення, розповідає 24 Канал.

Дивіться також У мережі ширять відео із нібито перехопленням метеорита над Китаєм: чи є офіційна інформація

Одразу слід зауважити, що офіційні джерела цю інформацію не підтверджують. 13 вересня Бюро з надзвичайних ситуацій Вейфана заявило, що не отримувало жодних повідомлень про роботу ППО чи перехоплення повітряних об'єктів. Про це повідомило видання The Watchers.

Відео збиття невідомого об'єкта в небі над Китаєм:

Хоча подія збіглася в часі з військовими навчаннями та бойовими стрільбами в Жовтому морі та затоці Бохайвань, прямий зв'язок між ними та спалахом не встановлено.

Крім того, ні Міжнародна метеорна організація, ні Американське метеорне товариство не зафіксували цей випадок.

Чому збити метеорит майже нереально?

Перехоплення природного метеорита в атмосфері є надзвичайно складним завданням, адже метеорити рухаються з великою швидкістю, з'являються майже без попередження, а перехоплювач потребує значного часу для відстеження та наведення на такий високошвидкісний і непередбачуваний об'єкт.

Українська спільнота любителів космосу Alpha Centauri пояснила, що знищення метеорита засобами ППО є практично неможливим завданням для сучасних технологій.

Річ у тім, що метеорити входять в атмосферу Землі на швидкостях від 11 до 72 кілометрів на секунду. Для порівняння, навіть найшвидші міжконтинентальні балістичні ракети на фінальному етапі польоту досягають швидкості 5-7 км/с.

Це означає, що космічні тіла рухаються в 2-7 разів швидше за найскладніші цілі, для перехоплення яких створювалися системи ППО.

Навіть якщо розрахунок ППО дивом встигне відреагувати на такий об'єкт, наявні ракети-перехоплювачі просто не зможуть наздогнати та знищити настільки швидку ціль,

– пояснили в спільноті.

Варто також додати, що багато країн займаються дослідженнями для захисту планети від метеоритних загроз, тому успішне перехоплення ракетою метеорита, що загрожує населеній території, було б значною подією, широко підтвердженою. Однак у цьому випадку немає підтвердження з офіційних джерел.

Що ж це могло бути?

Найімовірніше, на відео зафіксовано знищення звичайної військової мішені під час навчань, розповідає Defense Express. Чому вона горіла та розвалювалася, точно невідомо, але версія про збитий метеорит залишається вкрай малоймовірною.

Видання також додає, що адміністрація морської безпеки Китаю публікувала попередження про проведення бойових стрільб у деяких районах Бохайського моря з 00:00 12 вересня по 24:00 15 вересня.

У повідомленні також зазначається про проведення бойових стрільб у південних регіонах Жовтого моря з 10 по 25 вересня, щоденно з 10:00 до 22:00.