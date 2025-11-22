Соединение Меркурия и Венеры: как увидеть редкое космическое событие в ноябре

Ближайший к Солнцу мир часто прячется в ярких лучах, оставаясь недосягаемым для взгляда большинства любителей астрономии. Однако в двадцатых числах ноября небесная механика создаст идеальные условия для наблюдений. Утреннее небо украсит совместное появление двух планет, которое продлится некоторое время и позволит разглядеть даже те объекты, которые обычно теряются в сиянии нашей звезды.

Как правильно наблюдать за планетами?

Многие из энтузиастов, которые увлекаются ночным небом, без проблем находят яркие Юпитер, Сатурн или Венеру, однако Меркурий часто остается незакрытым пунктом в списке желаемых для наблюдения объектов. Ситуация изменится, начиная со вторника, 25 ноября, когда утром откроется уникальное окно возможностей. Именно в этот период самая маленькая планета системы появится рядом со своей чрезвычайно яркой соседкой – Венерой, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Меркурий известен своей неуловимостью. Из-за короткой орбиты и близости к звезде он часто исчезает в ослепительном свете Солнца. Однако в этом месяце он ненадолго вынырнет из тени перед рассветом.

Период наилучшей видимости начнется 25 ноября и продлится примерно до 25 декабря. Это явление начнется с тесного сближения, когда Меркурий расположится чуть выше над яркой Венерой близко к юго-восточной части неба.



Меркурий, Венера и Солнце 25 ноября 2025 года. Так они будут выглядеть на нашем небе в 7:00, согласно данным TheSkyLive / Скриншот 24 Канала

Чтобы насладиться зрелищем, понадобится чистый горизонт в этом направлении. Хотя планеты можно попробовать увидеть невооруженным глазом, наличие бинокля значительно упростит задачу. В бинокле Меркурий будет выглядеть как тусклая, но стабильная световая точка.

Важно помнить о правилах безопасности: оптические приборы необходимо отложить еще до того момента, как из-за горизонта появится Солнце, чтобы не повредить зрение. Достаточно лишь секунды, чтобы яркие лучи навредили глазам.

Во время этого сближения разница в яркости объектов будет достаточно существенной:

Меркурий будет сиять со звездной величиной -2.

Венера будет иметь величину -3,8 (чем меньше число, тем больше яркость).

Это означает, что Венера будет примерно в пять раз ярче своего меньшего компаньона. Такая разница поможет использовать Венеру как ориентир для поиска более тусклого Меркурия.

Особенность Меркурия заключается в его скорости: он совершает полный оборот вокруг Солнца всего за 88 земных суток. Именно поэтому он редко удаляется от светила на достаточное расстояние для наблюдений с Земли. Однако, когда планета оказывается на западной стороне от Солнца (с точки зрения земного наблюдателя), она становится видимой перед рассветом.

Кульминацией этого утреннего шоу станет 7 декабря, когда Меркурий достигнет своей наибольшей западной элонгации. В этот момент он будет находиться дальше от Солнца на небе и поднимется выше над горизонтом перед рассветом.

Куда движутся планеты?

Нынешняя конфигурация планет имеет особое значение из-за противоположных направлений их движения на небесной сфере. В то время как Меркурий будет подниматься выше, Венера, наоборот, будет опускаться. После длительного периода доминирования на вечернем, а затем и утреннем небе в течение 2025 года, ее видимость подходит к концу. Она восходит все позже с каждым утром и вскоре исчезнет в солнечном свете.

Уже 6 января 2026 года произойдет так называемое верхнее соединение, когда Венера пройдет мимо Солнца, оказавшись на противоположной от Земли стороне. После этого она исчезнет из поля зрения на несколько недель, чтобы впоследствии триумфально вернуться уже на вечернее небо.

По расчетам астрономов, своего следующего пика яркости она достигнет уже осенью следующего года, а именно 22 сентября 2026 года. Поэтому нынешний ноябрь – это фактически прощальное выступление Венеры в утреннем небе перед длительным перерывом, а компания редкого Меркурия делает этот момент еще более знаковым.