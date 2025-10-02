Национальная железнодорожная компания переживает технические трудности, которые привели к временному прекращению работы цифровых платформ для продажи билетов. Пассажиры могут приобрести проездные документы в обычных кассах на вокзалах.

Укрзализныця объявила о возникновении технических неполадок у своего интернет-провайдера, которые повлияли на функционирование электронных сервисов, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм канал компании.

Смотрите также Свобода в обмен на цензуру: основатель Telegram заявил о давлении со стороны спецслужб Франции

В результате сбоя пользователи потеряли возможность использовать мобильное приложение для приобретения проездных документов и посещать корпоративный веб-ресурс компании. Представители Укрзализныци заявили, что работают над устранением проблемы и планируют как можно быстрее восстановить полноценную работу всех цифровых платформ.



Приложение выдает ошибку / Фото 24 Канала

В то же время компания подчеркнула, что пассажиры могут беспрепятственно покупать железнодорожные билеты в традиционных кассах на железнодорожных станциях и вокзалах по всей стране.