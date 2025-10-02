Сервисы Укрзализныци временно не работают из-за сбоя
- Укрзализныця столкнулась с техническими проблемами, что остановили работу цифровых платформ для продажи билетов.
- Пассажиры могут покупать билеты в традиционных кассах, пока специалисты работают над восстановлением онлайн-сервисов.
Национальная железнодорожная компания переживает технические трудности, которые привели к временному прекращению работы цифровых платформ для продажи билетов. Пассажиры могут приобрести проездные документы в обычных кассах на вокзалах.
Укрзализныця объявила о возникновении технических неполадок у своего интернет-провайдера, которые повлияли на функционирование электронных сервисов, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм канал компании.
В результате сбоя пользователи потеряли возможность использовать мобильное приложение для приобретения проездных документов и посещать корпоративный веб-ресурс компании. Представители Укрзализныци заявили, что работают над устранением проблемы и планируют как можно быстрее восстановить полноценную работу всех цифровых платформ.
Приложение выдает ошибку / Фото 24 Канала
В то же время компания подчеркнула, что пассажиры могут беспрепятственно покупать железнодорожные билеты в традиционных кассах на железнодорожных станциях и вокзалах по всей стране.