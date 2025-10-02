Укр Рус
Сервіси Укрзалізниці тимчасово не працюють через збій
2 жовтня, 13:17
Сервіси Укрзалізниці тимчасово не працюють через збій

Михайло Года
Основні тези
  • Укрзалізниця зіткнулася з технічними проблемами, що зупинили роботу цифрових платформ для продажу квитків.
  • Пасажири можуть купувати квитки в традиційних касах, поки фахівці працюють над відновленням онлайн-сервісів.

Національна залізнична компанія переживає технічні труднощі, які призвели до тимчасового припинення роботи цифрових платформ для продажу квитків. Пасажири можуть придбати проїзні документи у звичайних касах на вокзалах.

Укрзалізниця оголосила про виникнення технічних неполадок у свого інтернет-провайдера, які вплинули на функціонування електронних сервісів, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм канал компанії.

Внаслідок збою користувачі втратили можливість використовувати мобільний застосунок для придбання проїзних документів та відвідувати корпоративний веб-ресурс компанії.

Представники Укрзалізниці заявили, що працюють над усуненням проблеми та планують якнайшвидше відновити повноцінну роботу всіх цифрових платформ.


Застосунок видає помилку / Фото 24 Каналу

Водночас компанія наголосила, що пасажири можуть без перешкод купувати залізничні квитки в традиційних касах на залізничних станціях та вокзалах по всій країні.